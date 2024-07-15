Число долгостроев в регионе сократилось более чем в 15 раз за три года благодаря принятым системным мерам

Если в январе 2022 года насчитывалось 124 проблемных объекта, то сегодня их осталось только восемь, из них 6 — жилые дома, с общим количеством граждан 1302. Количество проблемных объектов сократилось более, чем в 15 раз, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, в результате системной работы областных властей и проведенных мероприятий за период с 2010 по 1 июля 2024 года в Новосибирской области восстановлены права порядка 20 тысяч семей, вложивших денежные средства в строительство 208 домов.

С начала текущего года уже восстановлены права 1340 граждан по 10 объектам. При этом до конца года планируется сдача ещё трёх долгостроев Новосибирска: домов №11 и №13 Закаменского микрорайона и высотки по ул. Вилюйская, 5. А к концу следующего —будет сдан долгострой по Дуси Ковальчук 378/1, д.2.

Министерством строительства Новосибирской области принимаются все возможные меры для исполнения поручения Президента Российской Федерации и скорейшего восстановления прав граждан. Новосибирцам доступны такие меры господдержки, как предоставление персональных субсидий пострадавшим гражданам на достройку проблемных объектов, субсидия жилищно-строительным кооперативам на оплату договоров технологического подключения к инженерно-технологическим сетям, на благоустройство придомовых территорий и установку лифтового оборудования.

Также одним из способов оказания господдержки является реализация масштабных инвестиционных проектов. От реализации МИПов на завершение строительства проблемных объектов направлено не менее 3,5 млрд рублей, что позволило восстановить права 3261 семьи в 18 проблемных объектах.