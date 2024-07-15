Пять человек погибло за неделю в водоемах Новосибирска

Риск происшествий на воде по-прежнему чрезвычайное высок. За неделю, с 6 по 14 июля, произошло 6 происшествий на воде.

— Зафиксированы случаи в Новосибирске, Бердске и Новосибирском районе, — рассказал на оперативном совещании Виктор Орлов, начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

За это время 5 человек, включая ребенка, погибли.

За выходные дни, с 12 до 14 июля, спасители оказали помощь 10 людям, в том числе двум детям.

— В целом проведено более 500 патрулирований, свыше 3,5 тысяч профилактических мероприятий. На текущей неделе ожидается продолжение аномально жаркой погоды. Риск происшествий на водных объектах является чрезвычайно высоким, — добавил Орлов.

Ранее редакция сообщала о том, что в июне 45 человек утонуло в водоемах Новосибирской области.