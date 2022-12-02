Рекламодателям

Число китайских акций на торгах СПБ Биржы вырастет до 79

  • 02/12/2022, 09:57
Автор:
Число китайских акций на торгах СПБ Биржы вырастет до 79
В частности, будет предоставлен доступ к акциям компаний из 8 новых отраслей экономики Китая, при этом общее количество представленных отраслей возрастёт до 35.

В соответствии с данными СПБ Биржи, общая рыночная капитализация китайских ценных бумаг, которые начнут торговаться с 08:00 мск в понедельник, 5 декабря, составляет 4,25 трлн HKD (около 545,9 млрд USD). Торги и расчеты по ценным бумагам выполняются в гонконгских долларах (HKD), конвертацию валюты обеспечивают сервисы брокеров. Таким образом, у инвесторов на СПБ Бирже будет доступ к ценным бумагам 1975 международных компаний.

По словам Павла Пахомова, руководителя аналитического центра СПБ Биржи, среди добавляемых на торги бумаг представлены акции, которые будут уместны в рамках защитных инвестиционных стратегий.

Речь об отраслях таких, как производство напитков и предметов личной гигиены, железнодорожные перевозки, строительство объектов недвижимости и операции с ними, снабжение электроэнергией, крупнейшие диверсифицированные банки, услуги страхования жизни и медицинского страхования, добыча угля и потребляемого топлива, интегрированные нефтяные и газовые компании.

Отмечается, что торговая сессия проводится с 08:00 до 18:00 мск. Расчеты по ценным бумагам выполняются на второй торговый день (Т+2), при этом торговый календарь СПБ Биржи синхронизирован с торговым календарем Гонконгской биржи.

Фото: pixabay.com ― geralt

181

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : торги СПБ Биржа китайские акции


Спецоперация на Украине

Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации
2/12/22 9:50
В Новосибирске продолжается «депутатский» набор на спецоперацию
29/11/22 15:20
Спецоперация — не повод прекращать депутатскую деятельность
24/11/22 14:08
Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации

Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации

Он заявился на участие в боевых действиях добровольцем.
Читать статью >>
Дизайн-код

Десятки рекламных конструкций нового образца установят в Томске

Полностью замена наружной рекламы на новый формат в городе произойдет через 2-3 года.
Читать статью >>
производство антибактериального картона

В Кемеровской области открылся завод по выпуску антибактериального картона

В год он будет перерабатывать 120 тыс тонн макулатуры.
Читать статью >>
цены на зерно

Аграриям добавили субсидий на зерно

Чтобы сельхозпредприятия могли получить с урожая 2023 года при низких ценах на зерно хоть небольшую рентабельность.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Алена Русакова, президент межрегиональной ассоциации предпринимателей и предприятий легкой промышленности «Мода.Технологии.Ритейл», руководитель и дизайнер компании «Лаборатория инновационного дизайна»

«Мне все больше нравится то, что отшивают наши новосибирские компании»

Сегодня нет необходимости производить много — важно производить нужные людям вещи.
Все материалы
Лента новостей

Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации

02/12/2022, 09:50

Десятки рекламных конструкций нового образца установят в Томске

01/12/2022, 19:17

В Кемеровской области открылся завод по выпуску антибактериального картона

01/12/2022, 19:09

Аграриям добавили субсидий на зерно

01/12/2022, 18:10
Популярное

Новосибирская область входит в Топ-10 неблагополучных регионов по числу ВИЧ-инфицированных

01/12/2022, 15:25

В Новосибирске количество жертв гололеда стремительно растет

01/12/2022, 11:29

Кто и как может оформить налоговый вычет

01/12/2022, 10:28
Новости компаний

ВТБ сократил время принятия решения по ипотеке до 3 минут

01/12/2022, 17:33

ВТБ повысил эффективность голосового ассистента в 1,5 раза

01/12/2022, 11:00

Рейтинг привлекательности работодателя Банка Уралсиб подтвержден на уровне А.hr

30/11/2022, 11:06

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска