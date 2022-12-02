Число китайских акций на торгах СПБ Биржы вырастет до 79

В соответствии с данными СПБ Биржи, общая рыночная капитализация китайских ценных бумаг, которые начнут торговаться с 08:00 мск в понедельник, 5 декабря, составляет 4,25 трлн HKD (около 545,9 млрд USD). Торги и расчеты по ценным бумагам выполняются в гонконгских долларах (HKD), конвертацию валюты обеспечивают сервисы брокеров. Таким образом, у инвесторов на СПБ Бирже будет доступ к ценным бумагам 1975 международных компаний.

По словам Павла Пахомова, руководителя аналитического центра СПБ Биржи, среди добавляемых на торги бумаг представлены акции, которые будут уместны в рамках защитных инвестиционных стратегий.

Речь об отраслях таких, как производство напитков и предметов личной гигиены, железнодорожные перевозки, строительство объектов недвижимости и операции с ними, снабжение электроэнергией, крупнейшие диверсифицированные банки, услуги страхования жизни и медицинского страхования, добыча угля и потребляемого топлива, интегрированные нефтяные и газовые компании.

Отмечается, что торговая сессия проводится с 08:00 до 18:00 мск. Расчеты по ценным бумагам выполняются на второй торговый день (Т+2), при этом торговый календарь СПБ Биржи синхронизирован с торговым календарем Гонконгской биржи.

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