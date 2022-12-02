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Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации

  • 02/12/2022, 09:50
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Депутат из Новосибирской области погиб в спецоперации
Он заявился на участие в боевых действиях добровольцем.

37-летний Сергей Голиков, депутат Решетовского сельсовета Кочковского района, погиб в ходе спецоперации, куда отправился добровольцем в мае. Об этом сообщают в реготделении КПРФ, которую Голиков представлял в сельсовете. Похоронят бойца в Сургуте, откуда он родом. У него осталась жена и двое детей, проживающие в Кочковском районе.

Это был добросовестный, честный, прямолинейный человек, высказывался всегда по существу, не пустословил, цитирует сайт КПРФ лидера коммунистов Кочковского района Зинаиду Емельянову. У него были большие планы по развитию в Решетах детских площадок, спортивных сооружений в рамках комплексного развития физической культуры

Сергей Голиков — второй депутат из Новосибирской области, погибший в ходе боевых действий. В середине октября погиб 39-летний депутат Мамоновского сельсовета Маслянинского района Дмитрий Шмаков, в августе ушедший добровольцем на спецоперацию.

Шмакову Дмитрию было 39 лет, служил ефрейтором, сообщалось в некрологе на сайте администрации Маслянинского района. Жители села Мамоново будут помнить Дмитрия как человека дисциплинированного, прямолинейного, нацеленного на результат.

Напомним, что спецоперация РФ на территории Украины и Донбасса началась 24 февраля. В конце сентября в России указом президента была объявлена частичная мобилизация. О добровольном участии в спецоперации в Новосибирской области заявили глава Баганского района Александр Тарасов, депутат Новосибирского районного совета Руслан Колник, вице-спикер Заксобрания области Андрей Панферов и вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Яковенко. Последние двое в настоящий момент пока остаются в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала, какие мероприятия по увековечиванию памяти героев Донбасса проходят в Новосибирске.

Фото редакции

 

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : погиб депутат доброволец


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