Число мигрантов, прибывших в Новосибирскую область, сократилось

Количество уехавших мигрантов за неделю в Новосибирскую область превысило число тех, кто приехал в регион. Подобное произошло впервые за долгое время.

Так, по данным замначальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилла Травина, в область въехало 7 864 иностранцев, а выехало – 9 203.

Также Травин отметил, что в регионе продолжаются проверки объектов. Так, за минувшую неделю был проверен 31 объект.

― Пресечено 137 нарушений миграционного законодательства, взыскано штрафов на 155 тысяч рублей. Депортировано и выдворено за пределы страны 44 гражданина, ― подчеркнул Травин.

Напомним, что 26 июня МВД сообщило о выдворении 75 мигрантов, также 215 иностранцам был выдан запрет на въезд.

Ранее редакция сообщала о том, что более 49 тысяч мигрантов работает в Новосибирской области.