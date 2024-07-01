Число мигрантов, прибывших в Новосибирскую область, сократилось

Количество уехавших мигрантов за неделю в Новосибирскую область превысило число тех, кто приехал в регион. Подобное произошло впервые за долгое время.
Так, по данным замначальника ГУ МВД России по Новосибирской области Кирилла Травина, в область въехало 7 864 иностранцев, а выехало – 9 203.
Также Травин отметил, что в регионе продолжаются проверки объектов. Так, за минувшую неделю был проверен 31 объект.
― Пресечено 137 нарушений миграционного законодательства, взыскано штрафов на 155 тысяч рублей. Депортировано и выдворено за пределы страны 44 гражданина, ― подчеркнул Травин.
Напомним, что 26 июня МВД сообщило о выдворении 75 мигрантов, также 215 иностранцам был выдан запрет на въезд.
Ранее редакция сообщала о том, что более 49 тысяч мигрантов работает в Новосибирской области.
Источник фото: freepik.com/freepik
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru