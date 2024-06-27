Более 49 тысяч мигрантов работает в Новосибирской области

По данным за 1 квартал в Новосибирской области работает порядка 49 тысяч иностранных граждан — жителей стран ближнего зарубежья. Эта цифра сопоставима с показателями 2023 года. Об этом сообщила начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.
Этот рынок, по ее словам, регулируется с помощью патента. В этом году его стоимость в Новосибирской области составляет 6,5 тысяч рублей в месяц.
СКИФа, а также заводов, которые возводит в «Южном ПЛП» компания ООО «Маслов».
— Существующий дефицит кадров не может быть удовлетворен за счет внутренней миграции, поэтому компании вынуждены приглашать иностранцев. В том числе речь идет о работах, которые не интересны местным жителям, так как слишком тяжелые, грязные, шумные, а также о работах, которые не требуют наличия квалификации и подготовки, — пояснила Ольга Лаврова.
Ранее редакция сообщала о том, что на предприятиях Новосибирске области более 42 тысяч вакансий.
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