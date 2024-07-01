Уточнена трасса для «Южного транзита» в Новосибирске

В генеральный план города внесены изменения по объектам регионального значения в соответствии с поручениями губернатора Новосибирской области и разработанным технико-экономическим обоснованием на строительство «Южного транзита».
уточнена трассировка автомобильной дороги. В настоящее время ведется ее проектирование.
Напомним, в сентябре 2023 года губернатор Андрей Травников отмечал, что принято решение начинать строить «Южный транзит» этапами. Например, начать можно с развязки на «Тёщином языке». Она будет построена за счёт средств областного бюджета.
«Южный транзит» должен обеспечить транспортную связь между автомобильными дорогами федерального значения Р-254 «Иртыш» и Р-256 «Чуйский тракт», перераспределить транспортные потоки на магистральных улицах Новосибирска, замкнуть создаваемое транспортное кольцо вокруг города, а также расширить мощность транспортно-логистических коридоров Запад-Восток и Север-Юг и Сибирского транзита грузо- и пассажиропотока между Юго-Восточной Азией и Западной Европой. Сейчас построена часть «Южного транзита» – Бугринский мост.
Ранее редакция сообщала о том, что определен подрядчик для проведения изысканий продолжения Южного транзита в Новосибирске.
Фото Infopro54, Автор: Ростислав Нетисов.
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