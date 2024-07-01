Около Сибирь-Арены построят пожарное депо и вертолетную площадку

Для создания парка Усть-Тула, в соответствии с разработанной концепцией, из генерального плана исключенные резервы для строительства футбольного стадиона, увеличена рекреационная зона. Об этом на июльской сессии горсовета Новосибирска сообщил директор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестеркин.

— Кроме того, в генплане зарезервированы участки для размещения центра борьбы, вертолетной площадки и пожарного депо, —добавил он.

Депутат Антон Картавин* (*Признан Минюстом РФ иностранным агентом, включен в реестр. — Ред.) отметил, что на публичных слушаниях по внесению изменений в генплан возник конфликт между позицией мэрии и жителей, проживающих рядом с ледовым дворцом «Арена». Он поинтересовался, как урегулирован этот вопрос.

— Один из вопросов, который звучал у жителей: убрать с территории рядом с ЛДС площадку, запланированную для строительства пожарного депо. Людям разъяснили, что депо появилось в этом месте в развитие ледового дворца спорта, как обязательный объект, для обеспечения безопасности «Арены», — отметил заместитель мэра города Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев. — В настоящее время этот земельный участок уже предоставлен Главному управлению МЧС, заканчивается проектирование пожарного депо с последующим выделением средств и строительством этого объекта.

Депутат Игорь Кудин отметил, что жители также выступают против создания вертолетной площадки. Кондратьев парировал, что решение по вертолетной площадке было принято еще три-четыре года назад.

— Она необходима для Областной клинической больницы, для срочной доставки людей из области в эту больницу. Это единственная территория в пойменной части реки, которая допускает подлет вертолетов, — подчеркнул чиновник.

Ранее редакция рассказывала о специфике проекта парка Усть-Тула.