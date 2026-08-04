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Общество

Самозанятые Новосибирской области получат первые выплаты по больничным

Автор: Артем Рязанов

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Более 70% предпринимателей, подавших заявление в СФР, предпочли оформить максимальное страховое покрытие

С августа 2026 года самозанятые Новосибирской области, участвующие в программе добровольного страхования, начнут получать выплаты по больничным листам. Право на получение пособий получат те предприниматели, кто вступил в программу и начал уплачивать страховые взносы с февраля текущего года.

Как отметили в СФР по Новосибирской области, условия участия в программе предусматривают два варианта страховых сумм — 35 или 50 тысяч рублей. Более 70% новосибирских самозанятых выбрали максимальную сумму страхования. Размер ежегодных взносов составляет 3,84% от выбранной страховой суммы, что эквивалентно 1 612,8 или 2 304 рублям в год.

Важные особенности программы:

  • взносы можно платить ежемесячно или единовременно за год;
  • право на получение больничного возникает через 6 месяцев после начала уплаты взносов;
  • уведомление о праве на выплаты приходит через приложение «Мой налог» или портал Госуслуг;
  • представлять больничный лист лично не требуется.

Размер выплаты зависит от нескольких факторов:

  1. выбранной страховой суммы;
  2. трудового стажа;
  3. периода уплаты взносов;
  4. количества дней нетрудоспособности.

Важно отметить, что программа распространяется только на выплаты по больничным листам и не включает декретные пособия.

Ранее редакция сообщала о том, что чуть более 500 самозанятых новосибирцев оплатили взносы на больничные.

Источник фото: Infopro54/автор Оксана Мочалова

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирская область

Теги : СФР страховые взносы страхование самозанятые пособие выплаты по больничным

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