Чуть более 500 самозанятых новосибирцев оплатили взносы на больничные

Болеют на свои

В 2026 году добровольные взносы, дающие право на получение больничных, оплатили 512 самозанятых Новосибирской области. Об этом редакции Infopro54 уточнили в пресс-службе Отделения СФР по региону.

— В текущем году возможности получать выплаты на основе добровольного страхования расширены: теперь не только индивидуальные предприниматели могут претендовать на выплаты по больничным, но и самозанятые граждане — плательщики налога на профессиональный доход. До 2026 года такая возможность была предоставлена самозанятым, если они были оформлены как ИП, — напомнила заместитель управляющего Отделением СФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина.

Для самозанятых граждан схема участия в социальном страховании такова: они могут самостоятельно выбрать базу для расчета будущих выплат. Её размер может составлять 35 или 50 тысяч рублей. Чем выше сумма, тем выше, соответственно, выплаты при наступлении страхового случая. Тариф взносов — 3,84% от страховой суммы. Право на получение пособия возникнет спустя полгода после внесения годового взноса (разово) либо уплаты ежемесячных взносов в течение 6 месяцев.

— Уплачивать страховые взносы самозанятые новосибирцы могут только для оплаты больничных листов, на декретные выплаты новые правила не распространяются, —подчеркнули в управлении.

ИП вносят взносы на больничные до конца года. Размер взноса в Новосибирской области в 2026 году составляет 11314, 04 руб. Уплатить взнос можно частями или единовременным платежом.

Напомним, на начало 2026 года в регионе было 378 тысяч самозанятых. Впрочем, для многих новосибирцев самозанятость — вторая работа. Больничные, страховки и отчисления на пенсии им обеспечивает основной работодатель. Кроме того, эксперты не исключали, что новосибирцы боятся становиться участниками нового эксперимента.

Не думают о пенсии

Чтобы формировать пенсионные права самозанятым необходимо добровольно уплачивать страховые взносы в счет будущей пенсии. Для включения одного года в страховой стаж и формирования пенсионных коэффициентов нужно уплатить минимальный размер взноса.

В 2026 году для данной категории он составляет 71 525,52 руб. Размер и периодичность уплаты определяется самостоятельно: можно произвести до 31 декабря разовый платеж ли производить оплату частями.

ИП также ежегодно уплачивают взнос на пенсионное страхование в фиксированном размере. В 2026 году для ИП его размер составляет 57 390 руб. за год плюс 1% с годового дохода, если он превышает 300 тысяч рублей. Для того, чтобы увеличить размер ИПК, предприниматель может дополнительно добровольно уплатить страховые взносы сверх обязательных. Можно произвести до 31 декабря разовый платеж ли производить оплату частями.

При этом для получения права на назначение страховой пенсии и ИП, и самозанятые граждане должны заработать также, как и все, не менее 30 пенсионных коэффициентов и иметь минимум 15 лет страхового стажа. Пенсия им рассчитывается так же, как и пенсия работникам по найму.

По данным Отделения СФР по Новосибирской области, с начала 2026 года взносы на социальное страхование внесли 231 ИП и самозанятый, на пенсионное страхование — 1360. По данным УФНС, на 10 мая в регионе были зарегистрированы 99211 ИП.

