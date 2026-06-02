Чуть более 500 самозанятых новосибирцев оплатили взносы на больничные

Автор: Юлия Данилова

О будущих пенсиях также заботится небольшая доля этой категории предпринимателей

Болеют на свои

В 2026 году добровольные взносы, дающие право на получение больничных, оплатили 512 самозанятых Новосибирской области. Об этом редакции Infopro54 уточнили в пресс-службе Отделения СФР по региону.

— В текущем году возможности получать выплаты на основе добровольного страхования расширены: теперь не только индивидуальные предприниматели могут претендовать на выплаты по больничным, но и самозанятые граждане — плательщики налога на профессиональный доход. До 2026 года такая возможность была предоставлена самозанятым, если они были оформлены как ИП, — напомнила заместитель управляющего Отделением СФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина.

Для самозанятых граждан схема участия в социальном страховании такова: они могут самостоятельно выбрать базу для расчета будущих выплат. Её размер может составлять 35 или 50 тысяч рублей. Чем выше сумма, тем выше, соответственно, выплаты при наступлении страхового случая. Тариф взносов — 3,84% от страховой суммы.  Право на получение пособия возникнет спустя полгода после внесения годового взноса (разово) либо уплаты ежемесячных взносов в течение 6 месяцев.

— Уплачивать страховые взносы самозанятые новосибирцы могут только для оплаты больничных листов, на декретные выплаты новые правила не распространяются, —подчеркнули в управлении.

ИП вносят взносы на больничные до конца года. Размер взноса в Новосибирской области в 2026 году составляет 11314, 04 руб. Уплатить взнос можно частями или единовременным платежом.

Напомним, на начало 2026 года в регионе было 378 тысяч самозанятых.  Впрочем, для многих новосибирцев самозанятость — вторая работа. Больничные, страховки и отчисления на пенсии им обеспечивает основной работодатель. Кроме того, эксперты не исключали, что новосибирцы боятся становиться участниками нового эксперимента.

Не думают о пенсии

Чтобы формировать пенсионные права самозанятым необходимо добровольно уплачивать страховые взносы в счет будущей пенсии. Для включения одного года в страховой стаж и формирования пенсионных коэффициентов нужно уплатить минимальный размер взноса.

В 2026 году для данной категории он составляет 71 525,52 руб. Размер и периодичность уплаты определяется самостоятельно: можно произвести до 31 декабря разовый платеж ли производить оплату частями.

ИП также ежегодно уплачивают взнос на пенсионное страхование в фиксированном размере. В 2026 году для ИП его размер составляет 57 390 руб. за год плюс 1% с годового дохода, если он превышает 300 тысяч рублей. Для того, чтобы увеличить размер ИПК, предприниматель может дополнительно добровольно уплатить страховые взносы сверх обязательных. Можно произвести до 31 декабря разовый платеж ли производить оплату частями.

При этом для получения права на назначение страховой пенсии и ИП, и самозанятые граждане должны заработать также, как и все, не менее 30 пенсионных коэффициентов и иметь минимум 15 лет страхового стажа. Пенсия им рассчитывается так же, как и пенсия работникам по найму.

По данным Отделения СФР по Новосибирской области, с начала 2026 года взносы на социальное страхование внесли 231 ИП и самозанятый, на пенсионное страхование — 1360. По данным УФНС, на 10 мая в регионе были зарегистрированы 99211 ИП.

Ранее редакция сообщала о том, что более 90 тысяч самозанятых школьников и студентов нашли в Новосибирске. Статус ИП молодые люди, начинающие свой бизнес, выбирают гораздо реже. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Курьеры ломают газоны в парке Бугакова в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил заместителю Иосифу Кодалаеву, главе департамента культуры Ксении Антоновой и руководителю Октябрьского района Якову Чагину разобраться с ситуацией в парке имени Бугакова.

— Хороший парк, большая территория, но курьеры позволяют себе ездить по нашим газонам, ищут объездные маршруты, чтобы быстрее сделать доставку. Необходимо выстроить процессы, может быть, провести заградительные мероприятия, поработать с компаниями-доставщиками, чтобы такого не было. Город предпринял большие усилия, чтобы построить этот парк, а наши же горожане нарушают правила благоустройства и разрушают то, что с таким трудом построено, — добавил мэр.

«Ревущие двадцатые» на сцене: премьера спектакля «Великий Гэтсби» состоится в Новосибирске

На главной сцене театра «Красный факел» состоится премьера музыкальной постановки «Великий Гэтсби». Это работа одного из самых востребованных и известных режиссеров России Алексея Франдетти. В ее основе лежит пронзительная история о крахе надежд, любви и иллюзиях «века джаза», рассказанная на страницах культового романа американского классика Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Франдетти в сотрудничестве с драматургом Наталией Макуни создал инсценировку специально для новосибирского драматического театра.

В завершение своего 106-го театрального сезона «Красный факел» приглашает публику окунуться в атмосферу изысканной роскоши эпохи ар-деко и блистательных «ревущих двадцатых». Джей Гэтсби – таинственный миллионер, завсегдатай вечеринок и успешный бизнесмен, который сохранил веру в любовь и юношеские идеалы. Он построил грандиозный особняк на Золотом побережье Лонг-Айленда, устраивает самые пышные и экстравагантные вечера в Нью-Йорке, становясь предметом светских пересудов. Слухи о нем множатся: одни считают его наследником крупной финансовой империи, другие – родственником кайзера Вильгельма, третьи – немецким шпионом. И никто не подозревает, что все свое состояние он заработал с одной-единственной целью – вернуть Дэйзи, ту, что предпочла ему богатство и покинула его, когда он был на войне. Однако в стремлении к разбитой мечте сам Великий Гэтсби становится ее жертвой.

Курировать креативные индустрии в Новосибирске будет Корпорация развития

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске определена опорная организация по развитию креативных индустрий в регионе. Этот статус получила Корпорация развития Новосибирской области. Решение принято на заседании профильного координационного совета при губернаторе.

По данным Минэкономразвития региона, сегодня в области более 15 тысяч организаций занимаются креативными индустриями по 16 направлениям. Доля креативных индустрий в ВРП региона достигла 4,2%. Наибольший вклад обеспечивают сфера ИТ (более 39%), реклама и связи с общественностью (19,6%), сфера отдыха и развлечений (10,1%). Налоговые поступления от сферы креативных индустрий в 2025 году достигли 14,1 млрд рублей, рост за последний год составил более чем 29%.

Новосибирск возглавил рейтинг подростковой занятости в Сибири

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области каждый двадцатый соискатель на рынке труда ещё не получил аттестат о среднем образовании. Местные подростки всё активнее выходят на работу, и эта тенденция уже заметно меняет структуру региональной занятости. Об этом сообщили аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

В 2026 году на долю жителей в возрасте от 14 до 18 лет приходится 5% всех активных резюме в регионе. Речь идёт о 25,3 тысячи документов, которые молодые люди создали или обновили с начала года. Большинство из них хотят трудиться не на удалёнке, а непосредственно на территории работодателя — такой формат предпочли 94% юных соискателей.

Русфонд собирает средства на операцию для ребенка с несовершенным остеогенезом

У Виталика Бондарева тяжелое врожденное заболевание – очень хрупкие кости. Первый перелом произошел, когда ему было три месяца, а потом переломы рук и ног стали следовать один за другим.

— С 2018 года сына лечат в московской клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic). Много раз он проходил курсы терапии для укрепления костей и физическую реабилитацию, также ему сделали несколько сложных операций по установке и замене специальных штифтов в кости предплечья, бедер и голеней. Благодаря такому комплексному лечению Виталик стал значительно активнее, он начал сам ходить, хоть и прихрамывая. Сын любит рисовать, собирать конструктор, у него много друзей. Самая главная его мечта – нормально ходить и очно учиться в школе. За последнее время Виталик сильно вырос, и штифт, установленный в левое бедро, нужно заменить на новый, большего размера: старый уже не выполняет свою функцию и может застопорить рост ноги, — рассказывает мама Виталика Елена Бондарева.

Глава Госэкспертизы сменился в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области сменился руководитель «Государственной вневедомственной экспертизы» (ГБУ НСО «ГВЭ НСО»). Как сообщил источник редакции, Алишер Касимов ушел с должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности главы ведомства назначен заместитель руководителя Александр Нарушевич, который работал его заместителем.

Алишер Касимов возглавил госучреждение в феврале 2025 года.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

