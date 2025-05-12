Число укушенных клещами новосибирцев в три раза превышает прошлогоднюю статистику

Переменчивая погода этой весной лишь усилила активность клещей. Так, по опубликованным данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области на начало мая 2025 года, со старта эпидемиологического сезона (16.03.2025) в медицинские организации по поводу присасывания клещей обратилось 1136 человек, их них 398 – дети до 18 лет.

Наибольшую активность клещи проявляют в Искитимском районе (153 укуса), Новосибирском районе (123), Тогучинском районе (88) и Мошковском районе (65) и Ордынском районе (53).

При этом годом ранее, на начало мая 2024 года, с момента официального старта эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области по поводу укусов клещами обратилось только 347 человек. Наибольшая активность тогда пришлась на неделю с 24 по 30 апреля 2024 года, когда было зарегистрировано 262 случая присасывания кровососущих. Лидером по укусам также был Искитимский район (42), далее статистика несколько иная: Мошковский (23) и Новосибирский (19). Были зарегистрированы укусы даже на территории Заельцовского района (9), а также Ленинского и Советского (по 8) и Октябрьского (7) районов города Новосибирска. А 16 жителей Новосибирской области клещи укусили и вовсе в других регионах.

Интересно, что несмотря на троекратный рост частоты укусов, в этом году случаев заболевания клещевыми инфекциями пока не выявлено. А в 2024 году из 219 клещей, доставленных в лаборатории, 0,9 % кровососущих было заражено энцефалитом, еще 27 боррелиозом, а 4 эрлихиозом и гранулоцитарным анаплазмозом.

В целом среди регионов СФО больше всего обращений за медицинской помощью по поводу укусов клещей зафиксировано в Томской области. Здесь кровососущие успели укусить 3327 человек (в 2024 году — 472 человека).

Добавим, что еще в начале марта этого года в министерстве здравоохранения Новосибирской области предупреждали, что после теплой и малоснежной зимы насекомые, представляющие собой опасность для жизни и здоровья людей, войдут в активную фазу раньше обычного. Да и численность клещей будет значительно превышать стандартные показатели.

Ранее редакция сообщала о том, что на середину апреля более 220 новосибирцев обратились в больницы с укусами клещей.