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Порядок начисления пенсий изменится

  • 22/07/2021, 15:49
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Кому сделают доплаты и как их получить.

30 июля вступает в силу приказ Минтруда, позволяющий упростить процесс получения пенсий, сообщает Life.ru.

Для всех неработающих пенсионеров предусмотрена федеральная или региональная социальная доплата. Её начисляют людям, у которых общая сумма доходов не дотягивает до величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в регионе.

С 1 января 2022 года для назначения социальной доплаты больше не нужно будет подавать заявления и предоставлять какую-либо информацию. Деньги перечислят автоматически.

Если пенсию установят ниже величины ПМП, то территориальный орган Пенсионного фонда проверит меры социальной поддержки через данные из Единой государственной информационной системы соцобеспечения. В ситуации, когда и там не окажется нужных сведений, ПФР будет направлять запрос в соответствующий уполномоченный орган. Если после получения и обработки информации доход пенсионера по-прежнему будет ниже прожиточного минимума, то Пенсионный фонд сам установит необходимую сумму. Получателю сообщат об этом в течение трёх рабочих дней.

— Доплату начислят со дня назначения пенсии. Например, если пенсия будет ниже прожиточного минимума, то региональное отделение ПФР доначислит недостающую сумму. Деньги поступят на счёт пенсионера, — поясняет первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал.

Адвокат Владимир Постанюк добавляет, что упрощается порядок назначения пенсии по предложению центра занятости. Бывают ситуации, когда человеку просто не могут найти работу. Если его возраст приближается к пенсионному, то на заслуженный отдых он может выйти пораньше. Это касается людей, которые были уволены в связи с сокращением или ликвидацией работодателя за два года до наступления пенсионного возраста. При соблюдении определённых условий и с их согласия они имеют право выйти на отдых досрочно.

Кроме того, социальная доплата будет устанавливаться в беззаявительном порядке, со дня, когда назначена пенсия.

Есть также изменения, которые затрагивают инвалидов. Страховая пенсия по инвалидности будет назначаться со дня признания человека инвалидом. Заявление и тут не потребуется.

По словам ведущего юриста «Европейской юридической службы» Оксаны Красовской, решение о назначении пенсии должно быть принято в течение пяти рабочих дней. Отсчёт идёт с даты, когда человека признали инвалидом.

— Коснутся изменения и пенсионеров, которые проживают в сельской местности и получали с 2019 года повышение фиксированной выплаты в размере 25% за стаж 30 лет. Теперь они будут получать надбавку даже в том случае, если уедут жить из села или деревня войдёт в состав города.

В ПФР пояснили, что тем людям, которым при переезде из села в город доплата была снята, восстановят её в беззаявительном порядке. Обращаться в Пенсионный фонд не потребуется.

— Также для пенсионеров, которые работали на Севере, меняется порядок подсчёта стажа. Он будет учитываться и при работе неполный день, — добавляет Оксана Красовская.

Новшества коснутся и тех, кто получает пенсию по потере кормильца. Владимир Постанюк поясняет, что для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет, установлена ежемесячная надбавка. Если с учётом надбавки страховая пенсия по старости превысит пенсию по потере кормильца, такая пенсия будет назначена автоматически.

Помимо всего прочего, с 1 августа будет произведён перерасчёт пенсии работающим пенсионерам. Он проводится ежегодно. Размер повышения зависит от заработной платы пенсионера. Чем больше доход, тем больше будет прибавка. Никаких заявлений не надо подавать. ПФР всё делает самостоятельно. С 1 августа также получат прибавку получатели накопительной пенсии и срочной пенсионной выплаты.

Напомним, что с 1 августа будет сделан перерасчёт размеров доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а также отдельных категорий работников организаций угольной промышленности. Они будут пересмотрены при наличии требуемого специального стажа. Суммы индивидуальны и определяются расчётами по определённой формуле.

Фото: pixabay.com автор: Alexas_Fotos

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ПФР Пенсия пенсионные начисления


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