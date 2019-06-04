Чистая прибыль Локо-Банка в первом квартале 2019 года составила 0,5 млрд рублей

КБ «ЛОКО-Банк» (АО) опубликовал консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность по итогам первого квартала 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года, Локо-Банк получил прибыль до налогообложения в размере 0,7 млрд рублей и чистую прибыль в размере 0,5 млрд рублей.

Чистый процентный доход составил 1,4 млрд рублей.

Чистый комиссионный доход вырос до 0,8 млрд рублей, увеличившись на 44,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чистая процентная маржа остается на стабильно высоком уровне и составляет 6,8%.

Операционный доход увеличился на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,2 млрд рублей.

Доля чистого комиссионного дохода в структуре операционного дохода выросла до 37,1% против 27,5% годом ранее.

Розничный кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение по итогам первого квартала 2019 года составил 47,8 млрд рублей, увеличившись на 3,9%.

Обзор основных финансовых показателей и коэффициентов по итогам I квартала 2019 года:

Совокупный кредитный портфель, за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки вырос на 2,2% и составил 55,3 млрд рублей.

Средства на счетах клиентов увеличились на 8,0% и составили 67,7 млрд рублей.

Показатель операционной эффективности (CTI) составил 48,3%.

Коэффициент достаточности капитала по стандартам Базеля составил 21,5%.

На 31 марта 2019 года филиальная сеть Локо-Банка насчитывала 48 офисов, открытых в 21 регионе. Платформа дистанционного банковского обслуживания малого и среднего бизнеса запущена в 36 городах России.

— Локо-Банк продолжает развиваться в соответствии с ранее утвержденной стратегией. Начав 2019 год с устойчивым результатом, мы продолжим фокусироваться на повышении эффективности бизнеса, при этом — поддерживая высокое качество активов наряду с постоянным контролем расходов и рисков. Мы последовательно модернизируем бизнес-процессы, развиваем современные подходы к обслуживанию клиентов, а также расширяем линейку цифровых продуктов и сервисов, которые помогают нашим клиентам решать множество задач дистанционно и в едином окне. Все это обеспечивает стабильный рост и высокую прибыльность деятельности банка, — отметил финансовый директор Алексей Парфененок.

Фото предоставлено пресс-службой банка