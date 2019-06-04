Чистая прибыль Локо-Банка в первом квартале 2019 года составила 0,5 млрд рублей

КБ «ЛОКО-Банк» (АО) опубликовал консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность по итогам первого квартала 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года, Локо-Банк получил прибыль до налогообложения в размере 0,7 млрд рублей и чистую прибыль в размере 0,5 млрд рублей.
Обзор основных финансовых показателей и коэффициентов по итогам I квартала 2019 года:
На 31 марта 2019 года филиальная сеть Локо-Банка насчитывала 48 офисов, открытых в 21 регионе. Платформа дистанционного банковского обслуживания малого и среднего бизнеса запущена в 36 городах России.
— Локо-Банк продолжает развиваться в соответствии с ранее утвержденной стратегией. Начав 2019 год с устойчивым результатом, мы продолжим фокусироваться на повышении эффективности бизнеса, при этом — поддерживая высокое качество активов наряду с постоянным контролем расходов и рисков. Мы последовательно модернизируем бизнес-процессы, развиваем современные подходы к обслуживанию клиентов, а также расширяем линейку цифровых продуктов и сервисов, которые помогают нашим клиентам решать множество задач дистанционно и в едином окне. Все это обеспечивает стабильный рост и высокую прибыльность деятельности банка, — отметил финансовый директор Алексей Парфененок.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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