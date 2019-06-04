 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Чистая прибыль Локо-Банка в первом квартале 2019 года составила 0,5 млрд рублей

  • 04/06/2019, 17:03
Розничный кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение по итогам первого квартала 2019 года составил 47,8 млрд рублей.

КБ «ЛОКО-Банк» (АО) опубликовал консолидированную промежуточную сокращенную финансовую отчетность по итогам первого квартала 2019 года в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

За три месяца, закончившихся 31 марта 2019 года, Локо-Банк получил прибыль до налогообложения в размере 0,7 млрд рублей и чистую прибыль в размере 0,5 млрд рублей.

  • Чистый процентный доход составил 1,4 млрд рублей.
  • Чистый комиссионный доход вырос до 0,8 млрд рублей, увеличившись на 44,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Чистая процентная маржа остается на стабильно высоком уровне и составляет 6,8%.
  • Операционный доход увеличился на 7,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,2 млрд рублей.
  • Доля чистого комиссионного дохода в структуре операционного дохода выросла до 37,1% против 27,5% годом ранее.
  • Розничный кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение по итогам первого квартала 2019 года составил 47,8 млрд рублей, увеличившись на 3,9%.

Обзор основных финансовых показателей и коэффициентов по итогам I квартала 2019 года:

  • Совокупный кредитный портфель, за вычетом оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки вырос на 2,2% и составил 55,3 млрд рублей.
  • Средства на счетах клиентов увеличились на 8,0% и составили 67,7 млрд рублей.
  • Показатель операционной эффективности (CTI) составил 48,3%.
  • Коэффициент достаточности капитала по стандартам Базеля составил 21,5%.

На 31 марта 2019  года филиальная сеть Локо-Банка насчитывала 48 офисов, открытых в 21 регионе. Платформа дистанционного банковского обслуживания малого и среднего бизнеса запущена в 36 городах России.

— Локо-Банк продолжает развиваться в соответствии с ранее утвержденной стратегией. Начав 2019 год с устойчивым результатом, мы продолжим фокусироваться на повышении эффективности бизнеса, при этом — поддерживая высокое качество активов наряду с постоянным контролем расходов и рисков. Мы последовательно модернизируем бизнес-процессы, развиваем современные подходы к обслуживанию клиентов, а также расширяем линейку цифровых продуктов и сервисов, которые помогают нашим клиентам решать множество задач дистанционно и в едином окне. Все это обеспечивает стабильный рост и высокую прибыльность деятельности банка, — отметил финансовый директор Алексей Парфененок.

 Фото предоставлено пресс-службой банка

Популярное с сайта

Что будет с проектом по расширению клиники Мешалкина?

Что будет с проектом по расширению клиники Мешалкина?

04/06/2019, 15:41
Его перспективы прокомментировал губернатор Новосибирской области.
В Новосибирске выясняют причину замора рыбы в реке Тула

В Новосибирске выясняют причину замора рыбы в реке Тула

04/06/2019, 15:34
Аналогичная ситуация уже возникала в марте 2019 года.
Подрядчик вышел на площадку перинатального центра

Подрядчик вышел на площадку перинатального центра

04/06/2019, 15:22
Договор с компанией «Бердский строительный трест» подписан 28 мая.

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

Коченёво может стать спальным районом ПЛП

04/06/2019, 18:56

Вася был на набережной

04/06/2019, 18:00

Новые правила перевода жилого помещения в статус нежилого вступают в силу 9 июня 2019 года

04/06/2019, 17:57

В Новосибирский суд направлено дело о хищении 29 млн рублей и покушении на картельный сговор

04/06/2019, 17:18

Декларации о доходах представили более 13,2 тысяч гражданских и муниципальных служащих

04/06/2019, 16:26

Что будет с проектом по расширению клиники Мешалкина?

04/06/2019, 15:41

В Новосибирске выясняют причину замора рыбы в реке Тула

04/06/2019, 15:34

Подрядчик вышел на площадку перинатального центра

04/06/2019, 15:22

Почти 400 парков Пушкина будут работать в этом году в Новосибирске и области

04/06/2019, 15:07

Строительная ассоциация АСОНО застраховала ответственность

04/06/2019, 14:24

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска