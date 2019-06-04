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В Новосибирский суд направлено дело о хищении 29 млн рублей и покушении на картельный сговор

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд г. Новосибирска.
  • 04/06/2019, 17:18
В Новосибирский суд направлено дело о хищении 29 млн рублей и покушении на картельный сговор

Заместитель прокурора Новосибирской области Сергей Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительно-монтажной организации ООО «СибстройАльянс». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 178 УК РФ (покушение на ограничение конкуренции), сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело расследовано следователем СЧ ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области.

— По версии следствия, директор общества, вступив в сговор с работниками МУП «Горводоканал», заключил муниципальный контракт на строительство расположенного в г. Новосибирске водопровода. При его исполнении он использовал трубы и иные строительные материалы, которые требованиям проектно-сметной документации не соответствовали. Используя восстановленные трубы вместо новых, а также иные материалы, не предусмотренные условиями контракта, руководитель фирмы завысил фактически понесенные им расходы, похитив денежные средства предприятия (заказчика) на общую сумму более 29 млн. рублей, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Кроме того, обвиняемый заключил с одним из руководителей организации-конкурента ограничивающее конкуренцию соглашение (картель), запрещенное антимонопольным законодательством, в целях поддержания цены на электронных аукционах на строительство других объектов для МУП «Горводоканал».

— Так он обеспечил заключение с предприятием муниципальных контрактов по выгодной цене в пользу подконтрольных ему фирм на общую сумму более 220 млн. рублей. Однако преступление не было доведено до конца в связи с досрочным расторжением контрактов, — уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело рассмотрит по существу Центральный районный суд г. Новосибирска.

Фото: pixabay.com, автор- AlPodgorny

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