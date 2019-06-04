В Новосибирске в связи с ремонтными работами ограничено движение по улицам Максима Горького и Щетинкина

Изменения связаны с заменой дефектных участков теплосетей. На ул. М. Горького требуется заменить части прямого и обратного трубопровода диаметром 325 мм по 6 метров. На ул. Щетинкина также потребуется участок трубопровода диаметром 325 мм. Во время разрытия на этой улице специалисты теплосетевого подразделения, оценив неудовлетворительное состояние теплосети, приняли решение провести дополнительную дефектовку трубопровода. После этих мероприятий будет понятно сколько метров сети потребуется заменить.

Повреждения выявлены во время гидравлических испытаний теплосетей.

Благоустройство и нормальная схема движения автотранспорта на указанном участке будут восстановлены до 14 июня.

Водителям следует быть внимательными и руководствоваться дорожными знаками и временной дорожной разметкой.

Всего с начала гидравлических испытаний энергетикам СГК удалось выявить 383 дефекта на теплосетях: 125 – на магистральных и 258 – на внутриквартальных. На сегодняшний день 228 дефектов уже устранили. В мероприятиях задействован весь оперативный персонал новосибирского теплосетевого подразделения СГК. Ремонты теплосетей ведут более 500 сотрудников. Ежедневно задействовано от 71 до 95 единиц техники, 70 оперативных бригад.

Пять этапов испытаний из 11 уже завершены. На очереди крупные зоны: ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5. Напомним, что с 3 июня по 9 июня 2019 г. начались испытания теплосетей в зоне ТЭЦ-4, расположенные в Заельцовском районе. С 4 по 13 июня 2019г в зоне ТЭЦ-3 начали испытывать сети в Ленинском районе города.

Специалисты Новосибирской теплосетевой компании СГК приносят извинения горожанам и просят с пониманием отнестись к неудобствам. Опрессовка тепловых сетей позволяет выявить слабые места и подготовить город к следующему отопительному периоду.

При обнаружении повреждений, выхода воды на поверхность, открытых люков на тепловых камерах просьба сообщать по телефону: (383) 289-01-47.

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Фото: пресс-служба компании