«Новосибирскавтодор» в 4,5 раза увеличил чистую прибыль

Опубликована годовая бухгалтерская отчетность АО «Новосибирскавтодор». Выручка компании за 2022 год составила 17 млрд рублей (за 2021 год — 14 млрд). Из них 5,8 млрд за содержание автомобильных дорог и сооружений, 4.7 млрд — за строительство и реконструкцию дорог и сооружений, 5,2 млрд — за ремонт дорог и сооружений, 743 млн — за капитальный ремонт. По сравнению с 2021 годом, компания почти в два раза увеличила выручку по ремонту дорог. На миллиард выросла выручка по строительству дорог, но при этом на миллиард сократилась по капремонту.

Чистая прибыль компании по итогам 2022 года составила почти 822 млн руб, в 2021 — 181 млн.

Напомним, компания строит Восточный обход Новосибирска, ведет реконструкцию взлетно-посадочной полосы-2 в «Толмачево», а также работает еще на ряде крупных дорожных проектах в регионе.

АО «Новосибирскавтодор» создано в 2014 году. На конец 2022 года компания состояла из 12 филиалов, расположенных в районах Новосибирской области, 1 филиала «Мариинский» в Кемеровской области и одного обособленного подразделения «Омское» в Омской области. В 2022 году, по решению совета директоров, был создан филиал в Челябинске — «Челябинское ДРСУ». Среднесписочная численность сотрудников компании — 2,7 тыс человек. Уставный капитал компании — 49 млн руб.

Ранее редакция сообщала о том, что «Новосибирскавтодор» выиграл тендер на капремонт участка Чуйского тракта.

Фото с сайта «Новосибирскавтодора»