Массовое ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска

На улице Толмачёвской в Новосибирске произошло массовое ДТП.

— На повороте к дому №43/1 столкнулись Nissan Note, седан Nissan Almera, грузовичок и фура Scania, — сообщает паблик АСТ-54 в Вконтакте.

По сообщению группы, из-за ДТП затруднилось движение в сторону улицы Хилокской. Пострадавших нет.

В МВД по Новосибирской области сказали, что уточняют информацию о виновниках ДТП.

Несколькими днями ранее на Хилокской столкнулись мусоровоз МАЗ и грузовик Isuzu Elf.

Ранее редакция сообщала о том, что ДТП произошло на Дмитровском мосту в Новосибирске.