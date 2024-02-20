Массовое ДТП произошло в Ленинском районе Новосибирска

На улице Толмачёвской в Новосибирске произошло массовое ДТП.
— На повороте к дому №43/1 столкнулись Nissan Note, седан Nissan Almera, грузовичок и фура Scania, — сообщает паблик АСТ-54 в Вконтакте.
По сообщению группы, из-за ДТП затруднилось движение в сторону улицы Хилокской. Пострадавших нет.
В МВД по Новосибирской области сказали, что уточняют информацию о виновниках ДТП.
Несколькими днями ранее на Хилокской столкнулись мусоровоз МАЗ и грузовик Isuzu Elf.
Ранее редакция сообщала о том, что ДТП произошло на Дмитровском мосту в Новосибирске.
Фото со страницы группы АСТ-54 в Вконтакте
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