Отключат ли отопление в Новосибирске раньше времени

Синоптики обещают, что середина апреля будет теплой, поэтому у многих возник вопрос: когда отключат отопление этом году.

В мэрии Новосибирска пояснили, что при расчетах учитываются температуры не только днем, но и ночью. Так что, пока по ночам будут заморозки, тепло в домах не отключат, пишет.

— При определении срока завершения отопительного периода учитываются не только показатели текущей температуры наружного воздуха, но и климатические особенности региона. Отопительный период заканчивается, если в течение пяти суток подряд средняя температура воздуха составляет +8 и выше, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии.

Сегодня дата завершения отопительного периода в Новосибирске остается неопределенной, хотя, по предварительным данным, отключить батареи планируют уже к 1 мая.

Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в городе завершился 11 мая.

Ранее редакция сообщала, что Путин пообещал до июля 2024 года оставить тарифы ЖКХ без изменений.

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