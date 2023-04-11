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Отключат ли отопление в Новосибирске раньше времени

  • 11/04/2023, 13:38
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Отключат ли отопление в Новосибирске раньше времени
Каждый год в городе отопление отключают в разные даты. В мэрии Новосибирска объяснили, с чем это связано.

Синоптики обещают, что середина апреля будет теплой, поэтому у многих возник вопрос: когда отключат отопление этом году.

В мэрии Новосибирска пояснили, что при расчетах учитываются температуры не только днем, но и ночью. Так что, пока по ночам будут заморозки, тепло в домах не отключат, пишет.

— При определении срока завершения отопительного периода учитываются не только показатели текущей температуры наружного воздуха, но и климатические особенности региона. Отопительный период заканчивается, если в течение пяти суток подряд средняя температура воздуха составляет +8 и выше, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе мэрии.

Сегодня дата завершения отопительного периода в Новосибирске остается неопределенной, хотя, по предварительным данным, отключить батареи планируют уже к 1 мая.

Напомним, что в прошлом году отопительный сезон в городе завершился 11 мая.

Ранее редакция сообщала, что Путин пообещал до июля 2024 года оставить тарифы ЖКХ без изменений.

Фото: freepik.com

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : отопительный сезон Мэрия Новосибирска


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