Новосибирская прокуратура потребовала снести незаконную дамбу на реке Обь

Природоохранная прокуратура направила в суд иск об освобождении реки Обь от самовольно возведенной дамбы на остров Высокий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов обратился в суд с административным исковым заявлением к региональному Минприроды и к Верхне-Обскому Бассейновому водному управлению с требованием о принятии мер по охране реки Обь путем ее освобождения от самовольно возведенного сооружения (дамбы), соединяющего правый берег Новосибирска с островом Высокий неподалёку от Бугринского моста.

Проверка установила, что в русле реки Обь без разрешительных документов возведено сооружение, расположенное на землях водного фонда, длиной около 95 метров и шириной от 5 до 8 метров, представляющее собой грунтовую насыть, в «теле» которой имеется две водопропускные трубы диаметром 200 мм.

— При строительстве допущено изменение дна и берега водного объекта, что является нарушением Водного Кодекса РФ. Дамба возведена прекратившей деятельность организацией, собственник сооружения и регистрация прав на него отсутствуют, — говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению специалистов Росрыболовства дамба негативно влияет на гидрологическое состояние участка водоема, его осушение и вымирание приводят к сокращению и утрате площади для воспроизводства и нагула рыб. Длительное бездействие уполномоченных органов власти в сфере охраны водных объектов влечет угрозу нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду, причинение ущерба водному объекту.

Заявление природоохранного прокурора рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.

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