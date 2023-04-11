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Новосибирская прокуратура потребовала снести незаконную дамбу на реке Обь

  • 11/04/2023, 09:21
Автор:
снос дамбы на реке Обь
По мнению экспертов, дамба негативно влияет на гидрологическое состояние участка водоема.

Природоохранная прокуратура направила в суд иск об освобождении реки Обь от самовольно возведенной дамбы на остров Высокий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Новосибирский межрайонный природоохранный прокурор Дмитрий Цуканов обратился в суд с административным исковым заявлением к региональному Минприроды и к Верхне-Обскому Бассейновому водному управлению с требованием о принятии мер по охране реки Обь путем ее освобождения от самовольно возведенного сооружения (дамбы), соединяющего правый берег Новосибирска с островом Высокий неподалёку от Бугринского моста.

Проверка установила, что в русле реки Обь без разрешительных документов возведено сооружение, расположенное на землях водного фонда, длиной около 95 метров и шириной от 5 до 8 метров, представляющее собой грунтовую насыть, в «теле» которой имеется две водопропускные трубы диаметром 200 мм.

— При строительстве допущено изменение дна и берега водного объекта, что является нарушением Водного Кодекса РФ.  Дамба возведена прекратившей деятельность организацией, собственник сооружения и регистрация прав на него отсутствуют, — говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению специалистов Росрыболовства дамба негативно влияет на гидрологическое состояние участка водоема, его осушение и вымирание приводят к сокращению и утрате площади для воспроизводства и нагула рыб. Длительное бездействие уполномоченных органов власти в сфере охраны водных объектов влечет угрозу нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду, причинение ущерба водному объекту.

Заявление природоохранного прокурора рассмотрит по существу Центральный районный суд Новосибирска.

 

Ранее редакция сообщала о том, что в правительстве Кузбасса прокомментировали параметры аэропорта в Шерегеше.

Фото с сайта прокуратуры по Новосибирской области

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Рубрики : ЦУР Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : снос дамбы прокуратура Новосибирской области остров Высокий


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