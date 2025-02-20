«Чижик» открыл целевой распределительный центр в Новосибирске

Компания X5 Group заявила об открытии целевого распределительного центра торговой сети «Чижик» в Новосибирске. Ранее этот центр располагался на временной площадке, занимающей 10,7 тыс кв м. На данный момент логистический центр ритейлера занимается снабжением 170 магазинов, но в ближайшее время выйдет на полную мощность будет обслуживать более 250 магазинов в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях, а также в Алтайском крае.

Новый распределительный центр занимает почти 18 тысяч кв. м. Здесь находится несколько зон хранения для всех категорий товаров: бакалеи, фруктов и овощей, категория «фреш», замороженных продуктов и алкоголя. Благодаря современной системе управления складом «Toplog», «Чижик» способен обрабатывать до 1000 тонн товаров в сутки, пояснили в компании.

На предприятии будет задействовано более 200 сотрудников и почти 60 единиц техники. Уже сейчас более 300 поставщиков привозят продукцию в новый логистический центр «Чижик».

К началу 2025 года торговая сеть открыла более 2300 магазинов и запустила 17 распределительных центров. До конца этого года планируется открыть еще 3 логистических центра в регионах присутствия сети.

Напомним, «жесткие дискаунтеры» сети Чижик начали открываться в Новосибирской области в конце 2023 года. Тогда же в Новосибирске был создан временный распределительный центр «Чижика», из которого начали снабжаться магазины всего округа. Мультитемпературный склад был рассчитан на 11 тыс. паллет и непрерывное обслуживание более 200 магазинов дискаунтера.

По данным 2ГИС сейчас в Новосибирске работает 152 дискаунтера «Чижик».

Ранее редакция сообщала о том, что сеть «цифровых» кофеен «Дринкит» основателя сети пиццерий «Додо Пицца» продолжает экспансию в регионы. В 2025 году она планирует открыть кофейни в Новосибирске, Омске, Красноярске и других городах.