Опрос граждан по вопросам бытовой коррупции проходит в Новосибирске

Новосибирцев просят оценить уровень «бытовой коррупции» (подношение разнообразных подарков и денежных сумм в повседневной жизни человека) в городе, а также эффективность принимаемых антикоррупционных мер. Соответствующий опрос проходит на сайте Госуслуг.

Сибирякам предлагается ответить на несколько вопросов. В том числе, возникала ли необходимость решить ваш вопрос с помощью неформального вознаграждения при обращениях в ГИБДД, приеме в детские сады и школы (поступление в конкретное учреждение), сдаче экзаменов в вузе, при решении жилищных вопросов, регистрации по месту жительства, оформлении выписок, соцвыплат и других ситуациях.

Кроме того, авторы опроса интересуются, по чьей инициативе возникают коррупционные ситуации, просят описать свою позицию к ним и предлагают выбрать несколько мер, которые могут помочь в борьбе с бытовой коррупцией. Среди ответов: ужесточение наказания за коррупционные действия, повышение прозрачности в работе государственных учреждений, информирование граждан о своих правах, а также повышение зарплат госслужащим (работникам учреждений) и наличие горячих линий для обращения по фактам коррупции.

Опрос продлится до 12 марта.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске резко выросло количество дел о коррупции. В два раза увеличилось число дел, связанных с крупными взятками и в три раза с нацпроектами.