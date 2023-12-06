ЧП у «Детского мира»: водитель сбил на остановке в Новосибирске мужчину с ребенком на руках

ДТП с участием Mazda 3 произошло сегодня около 10 утра в Дзержинском районе Новосибирска.

По информации городского ГИБДД, 38-летний водитель иномарки двигался по трамвайным путям улицы Трикотажная в сторону улицы проспект Дзержинского. Приближаясь к остановке «Детский мир», Mazda наехала на мужчину, который держал на руках ребёнка.

— В результате ДТП пострадала несовершеннолетняя девочка 2021 года рождения, характер травм уточняется, — сообщили в ведомстве.

На месте аварии работает наряд ДПС, обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о страшной аварии на Ордынской трассе, где после столкновения с грузовиком погибли двое детей. Их мама, находившая за рулем иномарки, узнала о трагедии только через несколько дней.