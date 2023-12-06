Жители против строительства высотки в Краснообске

Жители поселка Краснообск опубликовали в соцсетях обращение к главе поселка Олегу Яцкову с просьбой отменить разрешение на строительство у застройщика ООО «Периметр». Судя по сообщениям граждан, речь идет о 19-ти этажном здании, которое компания планирует возвести на участке рядом с домом №252. Как отмечают жители, это будет самый высокий дом в поселке.

— У них много нарушений: по инсоляции, по пожарной безопасности, по парковкам! Расстояние от 19-ти этажного дома до соседних домов должно быть не менее 95 метров по СП 42.13330.2016, а у нас всего 30 метров между домами! — пишет в соцсети Елена В. — Перенесите этот дом на другой участок, где он никому не будет мешать и где будут соблюдаться все нормы! А здесь надо продлить площадь на благо всем жителям Краснообска, это единственное место для народных гуляний! А если построится этот дом, то эту площадь займут парковками жители дома, так как своей территории у них нет! — Я хоть и не житель дома 252, но в ужасе от этой стройки. Это площадь при въезде в поселок, там проводятся основные мероприятия поселка. Это можно сказать наш центр. И тут вырастит это уродство на маленьком клочке земли. С одной стороны упрется в ТЦ, а с другой стороны в дом. До 10 этажа солнца не будет у обоих домов, — комментирует Елена Т. — Этот штырь совсем не вписывается во внешний вид поселка.

Жители пишут, что если глава их не услышит, то они будут организовывать митинги и пикеты против этой стройки. Среди предложений, которое обсуждается в группе, — обратиться на прямую линию президента России, которая намечена на 14 декабря.

В комментарии в ветке обсуждения администрация поселка Краснообск сообщила, что «работы по строительству многоквартирного дома осуществляются в соответствии с проектом, прошедшим экспертизу, и разрешением на строительство, выданным в соответствии с требованиями ст. 51 Градостроительного кодекса РФ». Жители восприняли этот комментарий негативно.

По данным Seldon.Basis, ООО «Периметр» (Бердск) создано в 2018 году, уставный капитал 10 млн рублей. Директор Илья Кербс, Собственники — Илья Кербс (70%) и Владимир Сивков (30%). Выручка за 2022 год — 39 млн рублей (+272%), чистая прибыль — 1,71 млн (+40%). По данным единой информационной системы жилищного строительства Минстроя РФ, компания строила 10-ти этажный дом DeLuxe в Искитиме, сейчас возводит еще один — в 4 этажа. В Краснообске компания строит 19-ти этажный дом площадью 11,4 тысяч кв метров, где будет 210 квартир. Ввод объекта в эксплуатацию планируется во втором квартале 2024 года. Участок принадлежит застройщику на праве собственности. Согласно определению Арбитражного суда Новосибирской области по делу о банкротстве от 11.08.2023, застройщик исполняет обязательства в отношении 20 зарегистрированных договоров долевого участия.

Представитель компании ООО «Периметр», к которому обратился корреспондент Infopro54, оставил вопрос без комментария.

Первым застройщиком площадки была компания ООО «Монтаж СПВ», которая обанкротилась. Ее собственник планировал построить ЖК «Южная звезда», увеличив этажность объекта с 19 до 25. В апреле 2023 года приговором Ленинского районного суда Новосибирска собственник был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК РФ и ему назначено наказание в 1 год 6 месяцев условно, сообщала пресс-служба суда.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщику ЖК «Южная звезда» изменили приговор.