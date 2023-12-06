«Она даже плакать не может»: сибирячка пришла в сознание после ДТП и узнала о смерти своих детей

Смертельная авария произошла на Ордынской трассе еще 30 ноября. 33-летняя Надежда П. за рулем седана Рено «Симбол» по дороге со стороны Карасука в сторону Новосибирска, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком. На месте ДТП погибли двое детей ― мальчики трех и двенадцати лет. Их маму спасла подушка безопасности в автомобиле. В бессознательном состоянии сибирячку сначала доставили в Ордынскую районную больницу, а затем перевели в областную. Едва придя в себя, женщина сразу спросила у медиков: «Где мои дети?». Трагическое известие о смерти сыновей пострадавшей сообщила медсестра. После этого Надежду тут же подключили к аппарату ИВЛ, лишив возможности плакать, кричать от боли и вообще говорить. Как сейчас семья справляется с произошедшем горем, и кто виноват в той страшной аварии ― выяснял журналист Infopro54.

Обнялись на прощание

За несколько дней до трагедии Надежда приехала с мальчишками к родственникам в Карасук. Она оставила сыновей в семье брата, чтобы съездить и уладить дела на Алтае. Вернувшись из поездки, женщина стала торопиться домой в Новосибирск.

― Мальчишки так не хотели уезжать от нас, как будто предчувствовали что-то. Обещали, что скоро приедут еще. Мы долго обнимались. Потом Надя подошла ко мне, тоже крепко обняла и сказала: «Спасибо тебе за все». Я даже не ожидала таких слов, с чего вдруг, мы же близкие люди, помогаем всегда друг другу, ― вспоминает тот вечер родственница Оксана.

В восьмом часу вечера Надя села за руль, пристегнула мальчиков ремнями безопасности и помчалась в город. А спустя недолгое время семье сообщили об аварии на трассе.

― Сначала в деревне к родителям пришел домой участковый, потом уже нам позвонили. Мы сначала даже не понимали, что нам делать, сидели и пытались осознать все это. В голове не укладывалось, ведь Надя хорошо и аккуратно всегда водила, у нее уже около 10 лет права есть. Потом мы поехали на место. Там стояла эта фура и вся смятая Надина машина. Даже вспоминать эту картину страшно, ― говорит Оксана.

А дальше для родственников все было как в тумане. Надя с тяжелыми травмами в реанимации, а в морге ― двое детей.

Хоронили всем миром

Оксана рассказывает, что вся семья была не готова к двойным похоронам, ни морально, ни материально. Женщина даже поспешила оформить кредит, потому что с трудом представляла на какие средства организовывать траурные мероприятия.

― А потом стали откликаться люди, знакомые, коллеги и просто жители поселка и города. Переводили деньги, некоторые даже просто рубль, но это было очень трогательно. Благодаря отзывчивости мы похоронили и помянули племянников. Теперь другая проблема. Надя пришла в сознание, хотя сейчас до сих пор еще не может самостоятельно дышать, у нее повреждена вся грудная клетка и, возможно, внутренние органы. В реанимацию нас еще не пускают, но мы знаем, что она уже в курсе всего. Переживает эту трагедию одна, без поддержки. С другой стороны, она сейчас под присмотром медперсонала и точно не сможет ничего с собой сделать плохого. Дальше предстоит долгое лечение и реабилитация. Мы понимаем, что для возвращения к нормальной жизни ей еще понадобится помощь профессиональных психологов. Дети были для нее всем, ― со слезами говорит родственница.

Сбор средств до сих пор не закрыт. Близкие уже готовятся к следующему этапу ― восстановлению. Как бы не было тяжело и грустно, но сыновей уже не вернуть, а значит сибирячке предстоит очень сложный и долгий путь в новую жизнь.

Версии

На месте ЧП родственники успели поговорить с водителем фуры, в которую врезался автомобиль Надежды.

― Там удар пришелся сбоку. Водитель сказал, что она не спала. Она всеми силами пыталась вырулить. Но ее заносило на дороге. Он уже дал показания инспекторам, что это был занос, ― уверена Оксана.

Между тем, официальную версию этой аварии уже озвучили на комитете по транспорту в Заксобрании региона.

― Я туда сам выезжал. Да, страшная трагедия. И это полностью вина водителя, матери детей. Здесь, к сожалению, никто не смог бы уберечь. Дорога была идеальная, условия были идеальными, — прокомментировал Андрей Кузнецов, заместитель начальника ГИБДД по Новосибирской области.

Окончательные выводы делать пока рано. Следствие досконально изучает подробности ДТП и пока не разглашает результаты своей работы.

В последствии Надежде может грозить уголовная статья за ДТП с летальным исходом, которая предусматривает серьезное наказание ― до 7 лет лишения свободы и до трех лет лишения права управлять транспортными средствами.

Хотя уже сложно придумать приговор страшнее, чем смерть собственных детей.

Редакция Infopro54 будет следить за развитием этой истории.

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