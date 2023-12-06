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«Она даже плакать не может»: сибирячка пришла в сознание после ДТП и узнала о смерти своих детей

  • 06/12/2023, 10:02
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Сибирячка пришла в сознание после ДТП и узнала о смерти своих детей
Женщина до сих пор находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Смертельная авария произошла на Ордынской трассе еще 30 ноября. 33-летняя Надежда П. за рулем седана Рено «Симбол» по дороге со стороны Карасука в сторону Новосибирска, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком. На месте ДТП погибли двое детей ― мальчики трех и двенадцати лет. Их маму спасла подушка безопасности в автомобиле. В бессознательном состоянии сибирячку сначала доставили в Ордынскую районную больницу, а затем перевели в областную. Едва придя в себя, женщина сразу спросила у медиков: «Где мои дети?». Трагическое известие о смерти сыновей пострадавшей сообщила медсестра. После этого Надежду тут же подключили к аппарату ИВЛ, лишив возможности плакать, кричать от боли и вообще говорить. Как сейчас семья справляется с произошедшем горем, и кто виноват в той страшной аварии ― выяснял журналист Infopro54.

Обнялись на прощание

За несколько дней до трагедии Надежда приехала с мальчишками к родственникам в Карасук. Она оставила сыновей в семье брата, чтобы съездить и уладить дела на Алтае. Вернувшись из поездки, женщина стала торопиться домой в Новосибирск.

― Мальчишки так не хотели уезжать от нас, как будто предчувствовали что-то. Обещали, что скоро приедут еще. Мы долго обнимались. Потом Надя подошла ко мне, тоже крепко обняла и сказала: «Спасибо тебе за все». Я даже не ожидала таких слов, с чего вдруг, мы же близкие люди, помогаем всегда друг другу, ― вспоминает тот вечер родственница Оксана.

Сибирячка пришла в сознание после ДТП и узнала о смерти своих детей

В восьмом часу вечера Надя села за руль, пристегнула мальчиков ремнями безопасности и помчалась в город. А спустя недолгое время семье сообщили об аварии на трассе.

― Сначала в деревне к родителям пришел домой участковый, потом уже нам позвонили. Мы сначала даже не понимали, что нам делать, сидели и пытались осознать все это. В голове не укладывалось, ведь Надя хорошо и аккуратно всегда водила, у нее уже около 10 лет права есть. Потом мы поехали на место. Там стояла эта фура и вся смятая Надина машина. Даже вспоминать эту картину страшно, ― говорит Оксана.

А дальше для родственников все было как в тумане. Надя с тяжелыми травмами в реанимации, а в морге ― двое детей.

Хоронили всем миром

Оксана рассказывает, что вся семья была не готова к двойным похоронам, ни морально, ни материально. Женщина даже поспешила оформить кредит, потому что с трудом представляла на какие средства организовывать траурные мероприятия.

― А потом стали откликаться люди, знакомые, коллеги и просто жители поселка и города. Переводили деньги, некоторые даже просто рубль, но это было очень трогательно. Благодаря отзывчивости мы похоронили и помянули племянников. Теперь другая проблема. Надя пришла в сознание, хотя сейчас до сих пор еще не может самостоятельно дышать, у нее повреждена вся грудная клетка и, возможно, внутренние органы. В реанимацию нас еще не пускают, но мы знаем, что она уже в курсе всего. Переживает эту трагедию одна, без поддержки. С другой стороны, она сейчас под присмотром медперсонала и точно не сможет ничего с собой сделать плохого. Дальше предстоит долгое лечение и реабилитация. Мы понимаем, что для возвращения к нормальной жизни ей еще понадобится помощь профессиональных психологов. Дети были для нее всем, ― со слезами говорит родственница.

Сбор средств до сих пор не закрыт. Близкие уже готовятся к следующему этапу ― восстановлению. Как бы не было тяжело и грустно, но сыновей уже не вернуть, а значит сибирячке предстоит очень сложный и долгий путь в новую жизнь.

Версии

На месте ЧП родственники успели поговорить с водителем фуры, в которую врезался автомобиль Надежды.

― Там удар пришелся сбоку. Водитель сказал, что она не спала. Она всеми силами пыталась вырулить. Но ее заносило на дороге. Он уже дал показания инспекторам, что это был занос, ― уверена Оксана.

Между тем, официальную версию этой аварии уже озвучили на комитете по транспорту в Заксобрании региона.

―  Я туда сам выезжал. Да, страшная трагедия. И это полностью вина водителя, матери детей. Здесь, к сожалению, никто не смог бы уберечь. Дорога была идеальная, условия были идеальными, — прокомментировал Андрей Кузнецов, заместитель начальника ГИБДД по Новосибирской области.

Сибирячка пришла в сознание после ДТП и узнала о смерти своих детей

Окончательные выводы делать пока рано. Следствие досконально изучает подробности ДТП и пока не разглашает результаты своей работы.

В последствии Надежде может грозить уголовная статья за ДТП с летальным исходом, которая предусматривает серьезное наказание ― до 7 лет лишения свободы и до трех лет лишения права управлять транспортными средствами.

Хотя уже сложно придумать приговор страшнее, чем смерть собственных детей.

Редакция Infopro54 будет следить за развитием этой истории.

Уважаемые читатели, если вы хотите помочь семье пострадавшей, то свяжитесь с редакцией, и мы расскажем вам, как это сделать.

Фото: из личного архива Надежды П.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : погибли дети Ордынская трасса ДТП


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