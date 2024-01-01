Что будет с ценами на бензин в 2024 году

Если сравнивать цены на бензин с ценами в Европе и других странах, то в России они в среднем как минимум в два раза ниже. Об этом пишет Autonews со ссылкой на доцента кафедры экономики РЭУ Александра Тимофеева.

Ведущий аналитик компании «Алгоритм топливный интегратор» Виктор Костюков

Костюков считает, что стоимость бензина в стране в 2024 году может продолжить рост. Однако эксперт выразил сомнения, смогут ли нефтяники воспользоваться этим потенциалом.

— Мы подошли сейчас к такой марже, которая позволяет независимым АЗС существовать, но не зарабатывать, — предупредил он.

Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов поясняет, что обычно бензин и дизельное топливо дорожает в месяц в среднем на 10-13 копеек.

Напомним, в прошлом году цена на бензин и дизель неоднократно обновляли исторический максимум.

По данным Новосибирскстата, на 25 декабря 2023 года бензин Аи-92 стоил 48,52 рубля за литр, Аи-95 — 51,95, Аи-98 — 66,61, дизель —68,75 рублей за литр

Самые высокие цены на бензин в 2023 году в регионе фиксировались 25 сентября и 2 октября. После этого цены на самые популярные у населения марки бензина Аи-92 и Аи-95 немного снижались.

Для сравнения, в январе 2022 года бензин Аи-92 стоил 45,81 рубля за литр, Аи-95 — 48,93, Аи-98 — 59,83, дизель — 62,69 рублей за литр.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что происходит с ценами на топливо в Новосибирске.