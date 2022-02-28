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Что делать бизнесу после резкого повышения ключевой ставки ЦБ?

Сергей Соколов, координатор региональных отделений «ОПОРЫ РОССИИ» в СФО, гендиректор АО «Новосибирскхлебопродукт»:
  • 28/02/2022, 19:11

Новости Новосибирска— Сегодня произошло серьёзное повышение ключевой ставки Центрального Банка — до 20%. Коммерческий кредит, соответственно, поднимется на горизонт 22-25% годовых.

После 6-8% годовых по состоянию на конец 2021 года — прямо скажем, не все готовы.

Каждому предпринимателю нужно оценить свои заемные средства в структуре общего капитала фирмы, понятно, что «переварить» эти 22-25% очень сложно.

Решений может быть несколько, на вкус каждого:

— Этапно сократить кредитный портфель до минимального значения, либо работать в коротких позициях, пусть и не таких выгодных.

— Вернуться к бартерным операциям, старым добрым. Не зря они существовали лет 10, иногда принося двойной доход после 3-4-х обменов товаров друг с другом. Финансы не задействуются.

Товарные кредиты — на фоне роста цен ссудить товар интереснее может быть, чем продать в кэш.

Конечно, сокращаем издержки. На плаву всегда тот, кто умеет ими управлять.

Проанализируйте арендуемые площади, производительность труда, фонд зарплаты, оптимизируйте налогообложение — всегда есть законные способы.

В такой турбулентности бизнес конкурирует не товарами, а уровнем своих издержек.

Государством для МСП будет однозначно предложена финансовая поддержка, т.к. сохранение занятости — задача №1: механизм отточен в 2020-2021 гг. в условиях ограничений из-за «Covid-19».

Принятие управленческих решений в условиях неопределённости, работа в предлагаемых обстоятельствах — это и есть искусство предпринимателя.

Надеемся на себя, хорошо делаем свою работу и поддерживаем ближнего —  получим результаты!

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Экономика санкции бизнес


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