Что делать бизнесу после резкого повышения ключевой ставки ЦБ?

— Сегодня произошло серьёзное повышение ключевой ставки Центрального Банка — до 20%. Коммерческий кредит, соответственно, поднимется на горизонт 22-25% годовых.
После 6-8% годовых по состоянию на конец 2021 года — прямо скажем, не все готовы.
Каждому предпринимателю нужно оценить свои заемные средства в структуре общего капитала фирмы, понятно, что «переварить» эти 22-25% очень сложно.
Решений может быть несколько, на вкус каждого:
— Этапно сократить кредитный портфель до минимального значения, либо работать в коротких позициях, пусть и не таких выгодных.
— Вернуться к бартерным операциям, старым добрым. Не зря они существовали лет 10, иногда принося двойной доход после 3-4-х обменов товаров друг с другом. Финансы не задействуются.
— Товарные кредиты — на фоне роста цен ссудить товар интереснее может быть, чем продать в кэш.
Конечно, сокращаем издержки. На плаву всегда тот, кто умеет ими управлять.
Проанализируйте арендуемые площади, производительность труда, фонд зарплаты, оптимизируйте налогообложение — всегда есть законные способы.
В такой турбулентности бизнес конкурирует не товарами, а уровнем своих издержек.
Государством для МСП будет однозначно предложена финансовая поддержка, т.к. сохранение занятости — задача №1: механизм отточен в 2020-2021 гг. в условиях ограничений из-за «Covid-19».
Принятие управленческих решений в условиях неопределённости, работа в предлагаемых обстоятельствах — это и есть искусство предпринимателя.
Надеемся на себя, хорошо делаем свою работу и поддерживаем ближнего — получим результаты!
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