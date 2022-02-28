Быстрая доставка щебня и отсева на стройки Новосибирска и области

Имея большой парк грузовых автомобилей разной грузоподъемности, компания может доставить за один рейс от 3 до 30 тонн строительного материала. Это щебень и отсев, добытый в местных карьерах и произведенный из разных горных пород:

диабаза, добываемого в карьере «Горный», расположенном возле поселка Горный, Новосибирской области;

гранита из карьера «Борок», находящегося на окраине Новосибирска;

кварцевый отсев из отходов горнодобывающих предприятий Центральной Сибири, представлен породами кварцевого альбитофира.

Получают строительный материал взрывным дроблением массива в карьере с последующим измельчением в дробилках и рассеиванием на грохотах и системе сит. Каждое нижнее сито пропускает меньшие по размеру частицы, но оставляет более крупные. Через нижнее проваливаются каменная пыль и песок.

Фракции разного размера применяют в зависимости от задач строительства. Это может быть отсев от 0 до 5 мм, мелкий щебень с размером зерен 5-20 и 20-40 мм, крупный – с зернами 40-70 и 70-150 мм. При необходимости специалисты «Ареал Спец» предоставляют квалифицированную консультацию по использованию той или иной фракции сырья.

Применение щебня в строительстве

Дробленый горный материал используют в строительных конструкциях в зависимости от его исходной породы и размера фракции. Характеристики щебня определяются свойствами природного сырья. В строительных процессах особое внимание уделяют его прочности, морозостойкости, поглощению воды. Используют породы – диабаз, базальт, гранит.

Наиболее востребованный и распространенный гранитный щебень. Его применяют в производстве бетонных растворов и смесей, для подсыпки магистральных дорог, для песчано-щебеночной подушки под фундаменты зданий, отсыпки парковых дорожек, в частном строительстве и многих других случаях.

Применение отсева

Отсев – самая мелкая фракция, полученная при дроблении горной породы. Он также широко используется в строительных работах, в парковом дизайне и др. сферах. Его часто применяют вместо песка. Например, как подсыпку под фундаменты, под дорожные покрытия (для дорог с нагрузкой меньшей, чем магистральные), для изготовления монолитных бетонных объектов. Отсев идеально зарекомендовал себя при формировании парковых дорожек, для отсыпки зон отдыха, детских и спортивных площадок во дворах жилых комплексов, автомобильных парковок и мн. др. Заказать и купить отсев с доставкой можно на сайте компании.

Доставка

Предприятие Ареал Спец производит доставку щебня и отсева на стройплощадки от мелких партий частным застройщикам до крупных оптовых заказов строительным фирмам. Сыпучий строительный материал доставляется по Новосибирску, районам области и по договоренности в соседние регионы.