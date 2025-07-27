«Что мне дали русские?»: блогера, выступившего против русофобов, арестовали в Казахстане

В Кокшетау задержали известного видеоблогера Аслана Тулеганова, выступающего против национализма и русофобии в Казахстане. Общественник, известный в Сети как «Северный казах», призывает к межнациональному единству всех народов, живущих в Казахстане, является противником переписывания исторических фактов. В русофобии он обвиняет прозападных агентов.

В очередной раз в ответ на неадекватные и откровенно неграмотные выпады местных нациков он напомнил, чем казахи обязаны России и написал, что говорит об этом в последний раз.

— Русофобы мне часто пишут: «Что тебе, казаху, дала Россия, и почему ты постоянно говоришь за русских столь высокие слова?» Я буду говорить за русских столь высокие слова, пока бьётся моё сердце. А касаемо вопроса, что мне, казаху дала Россия, отвечаю вам, русофобам, в последний раз и ставлю жирную точку, — заявил блогер.

Кокшетауская полиция задержала Тулеганова, обвинив его в хулиганских действиях и применив административный арест сроком на 10 суток. Поводом послужила эмоциональная перепалка «Северного казаха» с оппонентом в интернете.

— Судья не учёл, что я ни разу не привлекался, у меня престарелая мать. Всё прошло быстро, в обед. Сотрудник по экстремизму бегал по коридору, о чём-то докладывал. Когда я говорю по телефону, слышу, как у него включается запись, — сообщил Аслан, поблагодарив подписчиков за поддержку и добавил: «Выстоим!».

При этом коллеги Тулеганова отмечают показательную избирательность казахстанских силовиков. В частности, блогер Дамир Нурхамит возмущён тем, что одиозные казахские националисты, такие как автор языковых патрулей Диас Кузаиров, несмотря на два уголовных дела, чувствуют себя в соцсетях безнаказанными.

— А когда Аслан Тулеганов ответил грубостью на грубость в прямом эфире — реакция последовала моментально. Тулеганову тут же влепили 10 суток ареста. Второй участник конфликта, тот самый провокатор, пока отделался лишь обещанием составить протокол. Получается, закон в стране действует строго по географии — только в Кокшетау. Когда закон работает избирательно — это уже не закон, а распорядок для «своих» и «чужих», — рассуждает казахстанский блогер.

Главный редактор канала «Политическая Россия» Руслан Осташко приводит следующие подробности:

— Казахский активист Аслан Тулеганов, открыто высказавшийся в поддержку русской культуры, получил 10 суток ареста. Он считает, что задержан по заказу русофобского ОПГ из «Тик-тока», — высказался Осташко по ситуации с блогером.

Стоит отметить, что Аслан Тулеганов неоднократно высказывался о важности русского языка для жителей Евразии.

Ранее в Сети таджикский активист призвал к трансформации Москвы в удобное для мусульман пространство, именуемое «Москвабад», а также к наказанию россиян за действия правоохранительных органов в отношении мигрантов, совершивших преступления.