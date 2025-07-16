Мигрантов призвали восстать и превратить российскую столицу в «Москвабад»

В Сети распространяются призывы к трансформации Москвы в удобное для мусульман пространство, именуемое «Москвабад», а также к наказанию россиян за действия правоохранительных органов в отношении мигрантов, совершивших преступления. Об этом сообщил российский военный обозреватель Михаил Звинчук в своём Телеграм-канале «Рыбарь».

В данном контексте военкор напомнил радикальные заявления таджикского «активиста» Каримджона Ерова. Хотя его публикации и выглядят маргинальными, блогер считает, что в условиях мягкой миграционной политики и слабого контроля за этническими преступными группами подобные идеи могут найти отклик у всё большего числа мигрантов из Средней Азии.

— Мигрантов призывают к восстанию… Хотя такие, как Еров, пока ближе к маргиналам, мягкая миграционная политика и недостаточная борьба с этническими ОПГ будут приводить к тому, что их идеи начнут отзываться у все большего количества прибывших из Средней Азии мигрантов, — заявил Звинчук.

Он добавил, что подобные тенденции уже приводят к серьезным последствиям в странах Западной Европы.

Ранее в России разразился скандал из-за аватарки в паблике «Московские мусульмане» в ВКонтакте — на главном фото было провокационное изображение православного храма Василия Блаженного с полумесяцами вместо крестов на куполах.

Кроме того, паблик буквально усыпан постами с объявлениями о поисках квартиры, работы, врачей-мусульман и регистраций. Формулировка «славянам не делаю/только своим» здесь уже как родная. Есть объявления о фиктивных регистрациях для «своих».

Выяснилось, что админ «Московских Мусульман» — 36-летний Сулейманов Агай Гасанович, который намеренно рисует на православном храме полумесяцы вместо крестов, просто, чтобы оскорбить всех христиан.

Один из российских блогеров связался с провокатором, чтобы выяснить, с какой целью тот увешал полумесяцами православный собор, и напомнить об уголовной ответственности за нарушение российских законов. Сулейманов ответил собеседнику грубо, назвав его и всех россиян нацистами.

— Это гнилое фото мы уберём, но ваша сущность останется неизмеримой. Благодаря этой фотографии мы поняли какие вы нацисты, — поделился «умозаключением» создатель «Московских Мусульман».

После потока оскорбительных заявлений Сулейманов всё же сменил аватарку с полумесяцами на куполах православного храма. Однако некоторые пользователи успели сделать скриншоты и пообещали отправить их в Следственный комитет.

После многочисленных гневных комментариев в ответ на неуважение, проявленное со стороны приезжего в адрес православных людей, Сулейманов закрыл обсуждение под провокационным изображением и оставил послание для «хейтеров». При этом щедро оснастил свой поста формулировками: «этой страны», «путин» (с маленькой буквы), «россия» (с маленькой буквы), «Кавказцы» (с большой буквы). В его обращении ни капли раскаяния, но прямые призывы к сепаратизму. На провокации автора мигрантской группы отреагировали в Госдуме РФ — депутат Михаил Матвеев отправил запросы генпрокурору Краснову, главе СКР Бастрыкину и директору ФСБ Бортникову.

Ранее депутат Думы ХМАО Таги-Заде Халид Боюкага оглы заявил, что Югра и часть Тюменской области являются исторической родиной узбеков, а миграционные потоки ценнейших специалистов из Средней Азии в Сургут и Ханты-Мансийск — это не что иное, как процесс репатриации. После реплик «великого историка» Дума лишила его должности зампредседателя комитета по социальному развитию, потребовала публичных извинений и лишили депутатской зарплаты. Обидевшись на коллег-парламентариев, Таги-заде Халид Боюкага оглы обратился в прокуратуру с требованием изучить данное решение Думы и дать ему правовую оценку. Ну и традиционно извинился за ранее брошенные фразы, выразив свою «дружбонародную» позицию.