В Новосибирске ликвидировали блошиный рынок на трамвайном кольце ГБШ

В Новосибирске ликвидирован блошиный рынок, долгое время функционировавший на трамвайном кольце Гусинобродского шоссе в Дзержинском районе.

Территория, прилегающая к конечной остановке трамвая № 13 давно стала популярным местом для несанкционированной торговли. При этом земельный участок для этих целей не предоставлялся. Только с начала этого года по этому адресу полицейские 25 раз проводили рейды, а продавцов неоднократно привлекали к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах .

— Составление административных материалов зачастую затруднено, потому что граждане, осуществляющие торговлю, не имеют или не предоставляют документов, а по прибытии сотрудников администрации и полиции покидают места торговли, оставляя товар, который вывозится с территории как мусор, — пояснила замглавы администрации Дзержинского района Татьяна Ефименко.

На сей раз рынок был ликвидирован. Как сообщили в городской администрации, с торгового «пятачка» вывезли более пяти кубометров брошенного «товара», который был разложен прямо на земле.

В мэрии Новосибирска в очередной раз напомнили, что покупка продуктов и одежды в таких местах — опасно для здоровья.

Ранее в Новосибирске полицейские совместно с «Русской Общиной» накрыли стихийный рынок, который устроили гости из ближнего зарубежья в Хилокском микрорайоне. У большинства торговцев не было разрешительной документации. На нарушителей составили административные протоколы — им придётся заплатить штрафы.