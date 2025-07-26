Правило «золотого часа»: новосибирцам рассказали, что делать, если мошенники добрались до личных данных

Если человек стал жертвой мошенников и аферисты получили доступ к личным данным, у него есть около часа, чтобы максимально результативно исправить ситуацию и снизить возможный ущерб. В управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ называют это «золотым часом» — по аналогии с термином из реаниматологии.

При утечке данных банковской карты в первую очередь необходимо быстро сменить пароль и код доступа в банковский сервис, а также заморозить банковские карты и счета. Кроме того, необходимо оперативно сообщить о звонке или сообщении от мошенников в банк и правоохранительные органы.

В случае если мошенники получили доступ к мобильному номеру, первым делом необходимо сообщить об этом оператору связи. Сотрудник клиентского сервиса предложит алгоритм действий. По возможности следует привязать сервисы, соцсети и мессенджеры к другому, нескомпрометированному, номеру телефона. При этом в МВД рекомендуют внимательно следить за приходящими смс о блокировке, перевыпуске или переносе сим-карты, а также предупредить родных, близких и коллег о возможных мошеннических звонках с вашего номера.

В ведомстве подчеркнули, что лучшей защитой является профилактика. Они призвали граждан строго соблюдать правила цифровой гигиены: всегда настраивать все доступные инструменты безопасности в онлайн-сервисах (включая двухфакторную аутентификацию), никогда не переходить по подозрительным ссылкам, не открывать сомнительные вложения и никому не сообщать персональную информацию или коды безопасности.

Стоит отметить, что сотрудники правоохранительных органов, государственных или коммерческих структур никогда не звонят гражданам с просьбами воспользоваться их средствами или перевести деньги на «безопасные счета», не рассылают служебную документацию в мессенджерах. В случаях получения подобных звонков и сообщений, в том числе по видеосвязи, необходимо незамедлительно отклонить входящий вызов и перезвонить с другого доступного телефона на официальные номера спецслужб, полиции или банка для проверки информации.

Ранее редакция сообщала, что с начала 2025 года телефонные мошенники похитили у участников специальной военной операции из Новосибирской области более трех миллионов рублей. Жертвами обмана стали семеро человек. Аферисты используют несколько схем.