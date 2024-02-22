Что подарить близким и как сэкономить на покупках: советы эксперта

Чтобы не переплачивать за подарки, читайте советы от руководителя группы новых продаж финтех-компании ЮMoney Лены Петросян. Она рассказала Infopro54, как с выгодой купить подарки без экономии на качестве, и поделилась несколькими идеями для сюрпризов.
Прежде чем отправляться за покупками, стоит составить список тех, кому вы хотите сделать подарок. Посчитайте, сколько примерно денег вы готовы потратить — на каждого в отдельности и на всех вместе. Если придерживаться плана, получится избежать импульсивных покупок.
— Чтобы не выходить за рамки бюджета, попробуйте положить нужную сумму на отдельную карту, счёт или кошелёк. Можно, например, открыть новую виртуальную карту в приложении своего банка — это делается в пару кликов, — а после шопинга сразу её закрыть, — говорит Лена.
Помимо дополнительной самоорганизации, это дополнительная защита. Если у вас только одна банковская карта, на которую поступает зарплата, лучше не платить ей везде подряд, особенно на непроверенных сайтах.
— Зачастую у небольших продавцов, которые торгуют на личных страницах в интернете, можно найти интересные подарки — оригинальные товары ручной работы. Например, кожаный кошелёк или хэндмейд-украшения, авторские свечи или керамику. Чтобы обезопасить себя при покупках в малоизвестных магазинах, важно не только правильно выбирать способ оплаты, но и внимательно читать отзывы других покупателей, — напоминает эксперт.
Большое преимущество покупок в онлайне — здесь можно по-быстрому сравнить несколько предложений от разных продавцов и выбрать самое выгодное. Не забывайте этим пользоваться.
— Не торопитесь отдавать деньги первому же магазину, в котором есть нужный вам товар. Сначала посмотрите, сколько этот товар или его аналоги стоят на других площадках — на крупных маркетплейсах, на сайте и в приложении производителя, — советует Лена.
Если подарков много и времени на это нет, можно просто наполнить корзины подходящими товарами на нескольких разных ресурсах, а потом сравнить итоговую стоимость и выбрать более выгодный вариант. Это особенно удобно, когда покупаете подарки сразу для большого количества людей, например для коллег на работе.
— Кстати, по мнению большинства россиян, на 23 февраля коллегам уместно дарить сертификаты на покупки, а также угощения и тематические сувениры. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования ЮMoney с сервисом «Работа.ру». Так, 42% респондентов назвали хорошим подарком сертификат, 38% — сладости, а 28% — сувениры. Ещё 24% опрошенных считают хорошим подарком алкоголь, 20% — сертификаты на процедуры и развлечения, а 8% подарили бы коллегам книги, — рассказала Лена.
Даже если цены на разных площадках не будут сильно отличаться, сэкономить всё равно можно. Например, есть возможность получить скидку, если вы впервые покупаете что-то через приложение бренда или готовы подписаться на почтовую рассылку магазина.
— Часто у крупных площадок есть специальные предложения не только для новых покупателей, но и для постоянных. В частности, им разрешают копить и списывать бонусные баллы, а где-то — использовать персональные скидки, которые растут пропорционально количеству покупок в магазине, — отмечает эксперт.
Также некоторые крупные маркетплейсы предлагают постоянным покупателям специальные цены при выборе определённого способа оплаты. Многие банки и сервисы сотрудничают с большим количеством разных магазинов и дают повышенный кэшбэк своим пользователям, которые идут туда за покупками.
— Пример: вы присмотрели в подарок духи и уже собираетесь их приобрести в одном магазине косметики, но зашли в приложение банка и увидели, что за покупку в другой известной сети вам вернётся, скажем, 20% кэшбэка. Это выгоднее, даже если цена тут чуть выше. Как правило, такие акции действуют ограниченное время, а их список можно найти в специальном разделе на сайте или в приложении банка, — говорит Лена.
По данным ЮMoney, пользователи всё больше интересуются различными услугами, особенно в сфере образования и красоты. По итогам 2023 года самый большой рост числа платежей кошельком ЮMoney был зафиксирован в салонах красоты и массажа, а также на площадках, которые продают тренинги и семинары.
— Это подсказывает, что сегодня для многих лучший подарок — это не вещи, а впечатления. Например, небольшое путешествие для двоих на выходные, совместный отдых в спа-центре или сертификат на мастер-класс, где можно научиться чему-то интересному — печь торты, лепить вазы из глины или даже реставрировать мебель, — делится идеями Лена.
За дорогостоящие покупки удобно платить по частям — сейчас этот способ доступен как в онлайне, так и в офлайне. Покупатель получает свой товар сразу же, а платит в течение нескольких месяцев равными долями. То есть можно сделать идеальный подарок значимому человеку, а платить постепенно. Главное — соблюдать условия льготного периода.
Помните, что некоторые категории товаров не подлежат возврату. Среди них, например, книги, ювелирные изделия, парфюмерия и косметика, бельё, посуда и другие позиции.
— Чтобы не потерять деньги, купив что-то неподходящее, внимательно изучите, какие товары вы не сможете вернуть в магазин. Особенно, если покупаете подарки через интернет, — рекомендует эксперт.
Также обязательно ознакомьтесь с информацией о дополнительных расходах, которые могут лечь на вас в случае возврата. Иногда магазины берут отдельную плату за обработку возвратов или взимают с покупателя стоимость обратной доставки.
Ранее редакция сообщала о том, что на подарки к 23 февраля тратят меньше, чем к 8 марта в Новосибирске.
Фото freepik
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