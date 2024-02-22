Что подарить близким и как сэкономить на покупках: советы эксперта

Чтобы не переплачивать за подарки, читайте советы от руководителя группы новых продаж финтех-компании ЮMoney Лены Петросян. Она рассказала Infopro54, как с выгодой купить подарки без экономии на качестве, и поделилась несколькими идеями для сюрпризов.

Составьте список покупок и посчитайте бюджет

Прежде чем отправляться за покупками, стоит составить список тех, кому вы хотите сделать подарок. Посчитайте, сколько примерно денег вы готовы потратить — на каждого в отдельности и на всех вместе. Если придерживаться плана, получится избежать импульсивных покупок.

— Чтобы не выходить за рамки бюджета, попробуйте положить нужную сумму на отдельную карту, счёт или кошелёк. Можно, например, открыть новую виртуальную карту в приложении своего банка — это делается в пару кликов, — а после шопинга сразу её закрыть, — говорит Лена.

Помимо дополнительной самоорганизации, это дополнительная защита. Если у вас только одна банковская карта, на которую поступает зарплата, лучше не платить ей везде подряд, особенно на непроверенных сайтах.

— Зачастую у небольших продавцов, которые торгуют на личных страницах в интернете, можно найти интересные подарки — оригинальные товары ручной работы. Например, кожаный кошелёк или хэндмейд-украшения, авторские свечи или керамику. Чтобы обезопасить себя при покупках в малоизвестных магазинах, важно не только правильно выбирать способ оплаты, но и внимательно читать отзывы других покупателей, — напоминает эксперт.

Изучите разные предложения

Большое преимущество покупок в онлайне — здесь можно по-быстрому сравнить несколько предложений от разных продавцов и выбрать самое выгодное. Не забывайте этим пользоваться.

— Не торопитесь отдавать деньги первому же магазину, в котором есть нужный вам товар. Сначала посмотрите, сколько этот товар или его аналоги стоят на других площадках — на крупных маркетплейсах, на сайте и в приложении производителя, — советует Лена.

Если подарков много и времени на это нет, можно просто наполнить корзины подходящими товарами на нескольких разных ресурсах, а потом сравнить итоговую стоимость и выбрать более выгодный вариант. Это особенно удобно, когда покупаете подарки сразу для большого количества людей, например для коллег на работе.

— Кстати, по мнению большинства россиян, на 23 февраля коллегам уместно дарить сертификаты на покупки, а также угощения и тематические сувениры. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования ЮMoney с сервисом «Работа.ру». Так, 42% респондентов назвали хорошим подарком сертификат, 38% — сладости, а 28% — сувениры. Ещё 24% опрошенных считают хорошим подарком алкоголь, 20% — сертификаты на процедуры и развлечения, а 8% подарили бы коллегам книги, — рассказала Лена.

Обращайте внимание на спецпредложения магазинов

Даже если цены на разных площадках не будут сильно отличаться, сэкономить всё равно можно. Например, есть возможность получить скидку, если вы впервые покупаете что-то через приложение бренда или готовы подписаться на почтовую рассылку магазина.

— Часто у крупных площадок есть специальные предложения не только для новых покупателей, но и для постоянных. В частности, им разрешают копить и списывать бонусные баллы, а где-то — использовать персональные скидки, которые растут пропорционально количеству покупок в магазине, — отмечает эксперт.

Также некоторые крупные маркетплейсы предлагают постоянным покупателям специальные цены при выборе определённого способа оплаты. Многие банки и сервисы сотрудничают с большим количеством разных магазинов и дают повышенный кэшбэк своим пользователям, которые идут туда за покупками.

— Пример: вы присмотрели в подарок духи и уже собираетесь их приобрести в одном магазине косметики, но зашли в приложение банка и увидели, что за покупку в другой известной сети вам вернётся, скажем, 20% кэшбэка. Это выгоднее, даже если цена тут чуть выше. Как правило, такие акции действуют ограниченное время, а их список можно найти в специальном разделе на сайте или в приложении банка, — говорит Лена.

Оплачивайте крупные покупки частями

По данным ЮMoney, пользователи всё больше интересуются различными услугами, особенно в сфере образования и красоты. По итогам 2023 года самый большой рост числа платежей кошельком ЮMoney был зафиксирован в салонах красоты и массажа, а также на площадках, которые продают тренинги и семинары.

— Это подсказывает, что сегодня для многих лучший подарок — это не вещи, а впечатления. Например, небольшое путешествие для двоих на выходные, совместный отдых в спа-центре или сертификат на мастер-класс, где можно научиться чему-то интересному — печь торты, лепить вазы из глины или даже реставрировать мебель, — делится идеями Лена.

За дорогостоящие покупки удобно платить по частям — сейчас этот способ доступен как в онлайне, так и в офлайне. Покупатель получает свой товар сразу же, а платит в течение нескольких месяцев равными долями. То есть можно сделать идеальный подарок значимому человеку, а платить постепенно. Главное — соблюдать условия льготного периода.

Ознакомьтесь с правилами возврата

Помните, что некоторые категории товаров не подлежат возврату. Среди них, например, книги, ювелирные изделия, парфюмерия и косметика, бельё, посуда и другие позиции.

— Чтобы не потерять деньги, купив что-то неподходящее, внимательно изучите, какие товары вы не сможете вернуть в магазин. Особенно, если покупаете подарки через интернет, — рекомендует эксперт.

Также обязательно ознакомьтесь с информацией о дополнительных расходах, которые могут лечь на вас в случае возврата. Иногда магазины берут отдельную плату за обработку возвратов или взимают с покупателя стоимость обратной доставки.

Ранее редакция сообщала о том, что на подарки к 23 февраля тратят меньше, чем к 8 марта в Новосибирске.