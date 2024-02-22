Экс-главе Искитимского района Олегу Лагоде суд заменил штраф на лишение свободы условно

Судебная коллегия по уголовным делам Новосибирского областного суда вынесла новый обвинительный приговор экс-главе Искитимского района Олегу Лагоде. 22 февраля она отменила приговор Искитимского районного суда Новосибирской области.

— Лагоду О.В. признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий —Ред), и назначили ему наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 3 года с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанного с осуществлением функций представителя власти на срок 2 года, сообщили в управлении судебного департамента Новосибирской области.

13 октября 2023 года Искитимский районный суд признал Олега Лагод виновным по статье «халатность» и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей. От уголовной ответственности Лагода освобожден в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Приговор районного суда был обжалован прокуратурой.

Напомним, в июне 2013 года обвиняемый вопреки установленному земельным и водным законодательством запрету на приватизацию земельного участка, расположенного на острове в Бердском заливе Новосибирского водохранилища, подписал постановление о его предоставлении в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества.

На основании этого решения в августе 2014 года чиновник заключил с членами товарищества договор купли-продажи земельного участка за 10 млн рублей, что в шесть раз ниже его рыночной стоимости. В результате таких действий были нарушены права граждан на пользование общедоступным объектом (береговой полосой Новосибирского водохранилища), исключена возможность использования этого земельного участка населением в рекреационных целях, а также причинен материальный ущерб РФ. В июле 2020 года Новосибирский областной суд расторг сделку «ФМК» с администрацией Искитимского района, постановив вернуть остров Огуречный в федеральную собственность.

Ранее редакция сообщала, что вип-дачники лишились участков на острове Огуречный под Новосибирском.