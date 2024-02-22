«Поцелуи под запретом»: учительница из НСО, которую обвинили в разврате, показала все интимные фото

25-летняя Марина Львова, учитель русского языка в школе-интернате в Куйбышеве до сих пор не может прийти в себя от шока после публичных обвинений в распространении своих интимных фотографий.

― В школе после этой жалобы меня попросили удалить все порочащие снимки. Я на много раз просмотрела свою страницу в социальной сети, она, кстати, всегда открытая была. Единственное, что могло возмутить этого человека ― это снимки у храма, где меня обнимает муж в день свадьбы и фотография с получения диплома, где муж меня целует. Я их удалила, хотя не вижу там ничего развратного, ― прокомментировала Infopro54 учительница.

Снимок с поцелуем был сделан около 7 лет назад, когда Марина только получила диплом об образовании и не преподавала в школе. Фотография у храма, где влюбленные нежно смотрят в глаза друг друга — часть свадебной фотосессии. Никто из подписчиков педагога не возмущался по поводу проявления чувств молодой пары.

Отношения Марины с ее мужем не дают покоя кому-то в небольшом городке. Этот человек все-таки пожаловался в Министерство образования региона, а ответ опубликовал в местных пабликах. Посыл всех постов такой, что педагог совращает детей своими снимками и вообще не должен работать в школе.

― К жалобе на учительницу были приложены совсем не те снимки, которые опубликовали в СМИ. Там были другие, но тоже с поцелуями и, судя по всему, такой же давности. Это была просто жалоба и прикрепленные фотографии, без ссылок на социальную сеть. То есть вообще не факт, что они где-то опубличивались девушкой, ― рассказал Infopro54 источник в министерстве.

Официальную реакцию на возникший скандал в ведомстве пообещали подготовить чуть позже. Редакция его обязательно опубликует.

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