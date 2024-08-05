Что такое дуальное образование и в чем его преимущества?

Что входит в дуальную модель обучения и какова ее эффективность для студентов и работодателей.

Вопрос о поступлении как всегда актуален. Что выбрать? Кем быть? А будет ли прибыльно? Эти и еще миллион других вопросов волнуют как родителей выпускников, так и саму молодежь.

Хороших вузов и колледжей в России достаточно, но вот работу после них днем с огнем не найти. Мы решили досконально погрузиться в данный вопрос и выяснить, где получить диплом, который не будет валяться на дальней полке, а обеспечит перспективную карьеру.

В рейтинг востребованных профессиональных сфер, согласно результатам опроса HeadHunter, чьи аналитики изучили тысячи резюме и вакансий, вошли информационные технологии, юриспруденция, экономика и финансы, медицина. Конкурс на данных направлениях в среднем составляет 10 человек на место. Кроме того, исследователи выяснили, за выпускниками каких вузов чаще всего «охотятся» работодатели.

Оказалось, в топе находятся выпускники ВШЭ, МАИ, МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова, МИРЭА, МГИМО, РГСУ.

Есть образовательный центр в Татарстане, который рекомендовал тиражировать сам Владимир Путин, — «Алабуга Политех». Это проект особой экономической зоны «Алабуга», куда можно поступить уже после девятого класса. Он был создан, чтобы подготовить квалифицированных специалистов для предприятий, а там их около 40.

Количество заводов в России не перестает расти, потому что страна взяла активный курс на импортозамещение, а грамотных специалистов не хватает. И теперь на рынке труда конкурс не на место, а на сотрудника. Тем не менее образование и работодатель продолжают жить в разных реальностях.

Здесь говорят: «Мы — работодатель, и мы поняли, что на рынке труда мало квалифицированных кадров. Мы решили их готовить сами — другого варианта не было». И взяли курс на изучение мировых практик и опыта других стран. Так, на базе местных колледжей начали готовить профессионалов своего дела. К выпуску получается не просто новоиспеченный специалист, а уже тертый калач, готовый к работе на высокотехнологичном предприятии.

Руководитель в 17 лет: миф или реальность

Дуальная программа обучения: тут вчерашние школьники учатся и работают одновременно. Такой подход поначалу может настораживать, но какой студент не подрабатывает во время учебы. Только здесь не придется разносить пиццу. На первом курсе студенты работают два дня в неделю по специальности, три дня обучаются у инженеров-наставников с заводов особой экономической зоны — и все это только в первой половине дня, а каждый вечер они дополнительно посещают пары в государственном колледже. Загруженность серьезная — не для каждого. Однако эти студенты и работают по профессии, и получают 70 тысяч рублей в месяц.

Возникает резонный вопрос: за что неопытному студенту платят такие деньги?

Здесь молодые специалисты официально трудоустраиваются и получают зарплату — все как во взрослой жизни. Реальные задачи, крупные проекты, серьезные решения — студенты получают кредит доверия, к ним относятся как к равным. И так с каждым, поэтому есть прогресс, поэтому здесь не как везде — тут на должности руководителя может быть парнишка 17 лет. Никакой инфантильности: студенты перестают быть детьми с первого дня обучения, а со второго курса становятся полноценными сотрудниками, кто-то даже управленцем.

Руслан Трапезников — один из первых здешних выпускников. Сейчас ему 20, и он уже несколько лет занимает должность руководителя проекта в управляющей компании.

— У меня есть знакомые, которые отучились в престижном месте и тем не менее развозят продукты, — рассказывает Руслан.

Инновационный центр в глубинке России

На удивление, несмотря на то, что «Алабуга Политех» находится вблизи небольшого города Елабуга в Республике Татарстан, условия проживания сильно отличаются от привычных столичных общежитий. Жилые комплексы с современным ремонтом, построенные специально для студентов и сотрудников компании, оборудованы бытовой техникой и мебелью. Везде повышенная система безопасности и установлены Face ID.

Что касается обучения, то тут оно проходит не так, как мы привыкли. Лаборатории оснащены современным оборудованием и роботами. Но это не декорации — все это собирают, разбирают и программируют сами подростки. Все оборудование было приобретено по указанию заводов, чтобы студенты могли обучаться на том, с чем им предстоит работать.

Выпускника к концу обучения не бросают во взрослый мир и не говорят: «Теперь ты должен как-то самостоятельно справляться, а еще найти работу, желательно высокооплачиваемую, образование ведь есть». Здесь выпускники уже занимают высокооплачиваемые должности, потому что за четыре года они накопили стаж, получили качественное образование и стали полностью самостоятельными. Им не нужно учиться быть взрослыми в 25 лет, не нужно съезжать от родителей и учиться варить суп. Они это прошли еще в 16 — и в 20 лет у них есть все: опыт и навыки, деньги и знания, жизненные ориентиры и уверенность в завтрашнем дне.

Важно понимать: ради успешного будущего придется усердно трудиться, не получится отлынивать на работе и пропускать пары. Здесь открыто говорят: если вы не готовы к сложностям, то не нужно сюда поступать. Но если готовы, то ожидайте достойного вознаграждения.