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Крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области сократили платежи в бюджет

  • 05/08/2024, 19:30
Автор: Юлия Данилова
Крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области сократили платежи в бюджет
По итогам первого полугодия платежи упали в бюджеты всех уровней.

Крупнейшие налогоплательщики Новосибирской области в первом полугодии 2024 года перечислили в федеральный бюджет 8,7 млрд рублей. На их долю пришлось 15% от общей суммы поступлений в федеральный бюджет. Для сравнения, в первом квартале поступления составили 5,7 млрд рублей, то есть за второй квартал в федеральный бюджет из региона ушло 3 млрд.

В списке крупнейших плательщиков налогов в федеральный бюджет АО «Новосибирский приборостроительный завод», АО «СДЭК Глобал», ООО «Сибантрацит Майнинг», ООО «РИЧ Фэмили», АО«СГК-Новосибирск», ООО «Элтекс», ООО «Феррум», ООО «ОМП», АО «НИИП завод им Коминтерна» и АО «Региональные электрические сети».

По сравнению с первым кварталом из списка крупнейших выбыли АО «ЦФТ-Сервис», АО «Агентство развития жилищного строительства» и АО «НЗХК». При этом в него вошли «Сибантрацит Майнинг», «завод им Коминтерна» и «РЭС».

10 крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области в первом полугодии 2024 года перечислили в консолидированный бюджет почти 20 млрд рублей — 14.7% от общей суммы поступлений.

В списке крупнейших оказались ООО Микрокредитная компания «Русинтерфинанс», АО «Авиакомпания «Сибирь», ПАО «Сбербанк России», АО «Транснефть-Западная Сибирь», ООО РНКО «Платежный центр», ООО «Пивоваренная компания «Балтика», ОАО «РЖД», АО УК «Брокеркредитсервис», АО «АБ ИНБЕВ ЭФЕС» и ООО «Объединенные пивоварни – Холдинг».

Для сравнения, в первом квартале поступления составили 11,6 млрд, то есть за второй квартал темп их поступления сократился до 8,8 млрд руб. За второй квартал из этого списка выбыли ООО «Разрез Восточный», АО «Разрез Колыванский», ГК «СибТракСкан». Реестр крупнейших пополнили «Русинтерфинанс», «Транснефть-Западная Сибирь» и третья пивоваренная компания «Объединенные пивоварни – Холдинг».

В городской бюджет топ-10 крупнейших налогоплательщиков за первое полугодие перечислили почти 1,2 млрд рублей 7,7% от общей суммы поступлений в соответствующий бюджет.

В списке лидеров по уплате налогов АО «РЖД», ООО «Компания Брокеркредитсервис», ФКУ «Военно-социальный центр» Министерства обороны РФ, ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Новосибирский приборостроительный завод», ООО Управляющая компания «Гамма групп», ПАО «Сбербанк России», Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (ПАО), Управление МВД РФ по городу Новосибирску.

По сравнению с 1 кварталом из списка вышли ПАО «ФГК-Русгидро», АО «Транснефть- Западная Сибирь», АО «Региональные электрические сети», ПАО «НЗХК». Вошли в реестр крупнейших налогоплательщиков «Военно-социальный центр» Министерства обороны РФ, «Новосибирский приборостроительный завод», «Гамма групп», банк «Левобережный» и Управление МВД РФ по городу Новосибирску.

Объем налогов от этой группы налогоплательщиков также сократился. В первом квартале он составлял 639 млн руб.

Ранее редакция сообщала о том, что падение налога на прибыль бьет по доходам Новосибирской области.

Фото freepik, автор: freepik.

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Рубрики : Финансы Власть Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : платежи в бюджет крупнейшие налогоплательщики


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