Клиент угнал автомобиль у таксиста в Новосибирской области

В Новосибирской области задержан подозреваемый в угоне такси.

В полицию р. п. Сузун обратился человек, у которого неизвестный силой отобрал автомобиль. Выяснилось, что гражданин подрабатывает частными извозами.

По его словам, когда он приехал на заказ, у него с клиентом возник конфликт. Заказчик такси нанес водителю повреждения и силой заставил покинуть авто. После чего злоумышленник скрылся на машине.

– Разыскиваемый автомобиль был замечен сотрудниками ГАИ и после непродолжительной погони остановлен на улице Свердлова в р. п. Сузун. За рулем находился подозреваемый – 29-летний житель Сузунского района, – отмечается в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.

На вид мужчина был пьян, пройти освидетельствование фигурант отказался.

Возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен законному владельцу.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отпустил похитителя мягких игрушек из новосибирских ТЦ.