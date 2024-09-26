Клиент угнал автомобиль у таксиста в Новосибирской области

В Новосибирской области задержан подозреваемый в угоне такси.
В полицию р. п. Сузун обратился человек, у которого неизвестный силой отобрал автомобиль. Выяснилось, что гражданин подрабатывает частными извозами.
По его словам, когда он приехал на заказ, у него с клиентом возник конфликт. Заказчик такси нанес водителю повреждения и силой заставил покинуть авто. После чего злоумышленник скрылся на машине.
– Разыскиваемый автомобиль был замечен сотрудниками ГАИ и после непродолжительной погони остановлен на улице Свердлова в р. п. Сузун. За рулем находился подозреваемый – 29-летний житель Сузунского района, – отмечается в сообщении Госавтоинспекции Новосибирской области.
На вид мужчина был пьян, пройти освидетельствование фигурант отказался.
Возбуждено уголовное дело. Автомобиль возвращен законному владельцу.
Ранее редакция сообщала о том, что суд отпустил похитителя мягких игрушек из новосибирских ТЦ.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru