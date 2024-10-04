Жителей Новосибирска предупредили о Марбургской лихорадке

После вспышки Марбургской лихорадки в Африке Роспотребнадзор приступил к мониторингу ситуации в России. Чтобы минимизировать риски заболевания специалисты уже подготовили диагностическую тест-систему для выявления смертельного вируса.

Какова вероятность заражения опасным вирусом для жителей нашей страны и каким образом можно подхватить заразу — разъяснил новосибирский эпидемиолог Яков Новоселов.

— Это вирусное заболевание, которое было открыто очень давно. В 80-х годах случаи заболевания фиксировались даже в Новосибирске. Это очень опасное заболевание, но мы давно знаем о нём. Не вижу причин для беспокойства. Если, конечно, не планируется искусственное распространение вируса, но это уже не в моей компетенции, — заявил эксперт в разговоре с Om1 Новосибирск.

Собеседник отметил, что лихорадка Марбург передается воздушно-капельным путем, через кровь и при контакте. Летальность от него высока, может достигать 90% при массовом заражении, но в среднем составляет 50%.

Ранее новосибирский кардиолог предупредил о смертельной опасности гриппа для сердечников. Врач заявил, что единственный способ борьбы с сезонным вирусом — своевременная вакцинация.