Чтобы отомстить жене, мужчина поджег парикмахерскую в Новосибирске

В Новосибирске суд будет рассматривать дело Антона Крылова, который поджег парикмахерскую. Он сделал это для того, чтобы отомстить жене.

Инцидент произошел 18 мая. В обед Крылов подошел к окну мастерской на улице Курчатова, где работала его жена.

– После чего разбил окно, залез в помещение парикмахерской, где разлил горючую жидкость и поджег её. В результате поджога произошло возгорание, – говорится в сообщении Калининского районного суда.

По сообщению суда, в результате пожара причинен ущерб собственникам нежилых помещений и «УКЭЖ «Сибирская инициатива» на сумму 1 257 717,77 рублей.

24 мая Крылова взяли под стражу.

Ранее редакция сообщала о том, что за заказной поджог автомобиля жителя Новосибирска отправили в колонию. Уничтожение дорогого автомобиля заказчик оценил в 50 тысяч рублей.