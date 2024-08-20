У маршруток будет новая остановка в Советском районе Новосибирска

С 20 августа в Новосибирске на пути следования маршруток, проходящих через Нижнюю Ельцовку, открыта новая остановка. Это изменение затронет маршруты № 23, № 52, № 65 и № 86.​​​​​​​

— В путь следования транспортных средств маршрутов включена новая остановка «Детский сад № 18» в прямом и обратном направлениях. Она обустроена на ул. Лесосечной в районе зданий № 5 и 5/1, — сообщают в мэрии Новосибирска.

МКУ Новосибирска «Центр управления городским автоэлектротранспортом» внесет изменения в реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок города и в паспорта маршрутов.

Напомним, ранее власти сообщали о том, что на маршрутах трамваев № 11 и № 14 будет проводиться ремонт. В связи с этим были введены временные трамвайные маршруты, которые следуют в обход.​​​​​​​

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске автобус № 96 с 3 августа изменил маршрут.