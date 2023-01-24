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В Новосибирске заметили снижение количества снегоуборочной техники на дорогах

  • 24/01/2023, 11:50
Автор:
уборка снега в Новосибирске
При том, что снегопады набирают обороты и сохранятся минимум до конца недели.

Количество техники, привлечённой для уборки снега на улицах Новосибирска, по каким-то причинам сократилось, при том, что за последние сутки снегопады начали набирать обороты. Об этом в ходе оперативного совещания заявил первый вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов.

Мы наблюдаем некоторое снижение количества привлечённой техники и снижение количества вывезенного снега, обратился вице-мэр к руководителям профильных подразделений. Такая ситуация недопустима. Сегодня количество привлечённой техники должно быть минимум 100 единиц за сутки. Определяйтесь с руководителями ДЭУ и увеличивайте количество вывезенного снега, в том числе за счёт привлечения дополнительных ресурсов. Сегодня непроезжей ситуации на улицах нет, но, тем не менее, рыхлый снег уже более 2 см, что недопустимо. Ситуация достаточно сложная. Понятно, что в этом году нехарактерно большое количество осадков, что норма будет превышена, но на этой неделе ситуацию нужно поправлять.

Напомним, что ранее внимание городского руководства на нехватку уборочной техники обращала прокуратура Новосибирской области, предписавшая главе города приобрести почти 700 единиц. Также о нехватке техники на заседании профильной комиссии говорили и депутаты горсовета Новосибирска. Помимо уже превышенной нормы по осадкам, как было озвучено в ходе совещания, до конца недели сохраняются снег, метели, облачность, снежные заносы, гололедица.

По информации департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, по итогам недели среднесуточный выход спецтехники составил 410 единиц, в том числе до 84 единиц привлечённой техники. В ручной уборке было задействовано до 105 рабочих. Общий объём удалённого с проезжей части и вывезенного на снегоотвалы снега – 243 тысяч кубометров. С начала зимнего сезона вывезено 674 тыс кубометров.

 

Ранее редакция сообщала о рейтинге районов по качеству уборки снега в Новосибирске.

 

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : уборка снега снегопады в Новосибирске вывоз снега


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