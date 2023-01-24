Toyota и Lexus отзывает более 47 тысяч автомобилей в РФ

«Тойота мотор» отзывает 47 007 автомобилей брендов из-за возможных проблем с работой программного обеспечения модуля передачи данных, сообщает Росстандарт.

— Причина отзыва транспортных средств: из-за особенностей программного обеспечения модуля передачи данных существует вероятность того, что в случае серьезной аварии, автомобиль не сможет принять обратный вызов от автоматизированной информационной системы экстренного реагирования при авариях, — говорится в сообщении. — На некоторых автомобилях также существует вероятность того, что последние данные о местоположении автомобиля не сохранятся, если включить зажигание в течение нескольких минут после его выключения. В таком случае данные о местоположении автомобиля могут быть некорректно переданы в автоматизированную информационную систему экстренного реагирования при авариях.

В ведомстве сообщили, что всего отзыву подлежат 47007 автомобилей. Среди них — Toyota (Camry и Corolla), Lexus (ES 200, ES 250, ES 350, LS 350 и LS 500), микроавтобусы Toyota Hi-Ace, внедорожники Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Land Cruiser 300, а также кроссоверы и внедорожники Lexus моделей NX 250, NX 350, GX 460 LX 500D и LX 600, реализованные с 28 ноября 2020 г по настоящее время.

Отмечается, что, если автомобиль стал частью отзывной программы, то его владельцу нужно выйти на ближайший дилерский центр и согласовать время визита.

При этом уточняется, что на каждом из попадающих под действие данной отзывной кампании автомобиле будет выполнено перепрограммирование модуля передачи данных. Причем абсолютно бесплатно.

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