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Налоговики отказали в предоставлении вычетов по 7,7 тысячам заявлений на сумму 350 млн руб

  • 24/03/2023, 12:40
Автор:
налоговый вычет
В отношении около 4,5 тыс плательщиков проводятся камеральные проверки, так как они добровольно не продекларировали доход от получения квартиры.

― По итогам декларационной кампании 2022 года мы получили 302 тыс деклараций на налоговые вычеты. Это на 45 тыс или на 18% больше, чем годом ранее. Общая сумма налогов к возврату составила 11 млрд рублей ― на 1,5 млрд рублей больше, чем годом ранее, ― отметила на пресс-конференции начальник отдела налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области Ирина Демиденко.

Количество физлиц, которые претендуют на возврат налога в 15 раз превышает количество тех, кто исчисляет налог к уплате, по сумме превышение составляет в 4 раза. Каждая вторая декларация ― это вычет на покупку жилья, 43% приходится на социальные вычеты, 3% на инвестиционные. При этом по 7,7 тыс заявлений на сумму 350 млн рублей налоговые органы отказали в предоставлении налоговых вычетов.

― Речь идет о повторном заявлении на получение вычета при покупке недвижимости. Следующее основание ― приобретение недвижимости у взаимосвязанных лиц (родственников), а также неполный пакет документов, ― пояснила Ирина Демиденко.

По декларационной кампании 2023 года в налоговой также видят прирост. На данный момент в УФНС поступило 145 тыс деклараций ― 107% к уровню 2022 года. В среднем ежегодно количество деклараций прирастает на 10-15%.

Как получить налоговый вычет за абонемент в фитнес-клуб

Как получить налоговый вычет за абонемент в фитнес-клуб

К особенностям кампании 2023 года она отнесла возможным прирост вычетов по затратам на физкультурно-оздоровительные услуги, которые оказаны как самому налогоплательщику, так и его несовершеннолетним детям. Размер вычета в общей сумме затрат по социальным вычетам не может превышать 120 тыс рублей в год на человека.

― Право на этот вычет можно получить если предоставить в налоговую договор с организацией, оказывающей услуги, и платежные документы. Кроме того, организация должна входить в реестр компаний, оказывающих данные услуги.  Сегодня в Новосибирской области в этом списке 39 компаний и 13 ИП, и он расширяется, ― пояснила Демиденко.

Второе новшество ― при покупке квартиры на условиях долевого участия за вычетом можно обратиться только при регистрации права собственности на квартиру в учреждении Росреестра. При этом налог можно вернуть из-за тот период, когда был получен акт приема-передачи квартиры. В налоговой это объяснили фактами злоупотребления получения вычетов до регистрации в Росреестре.

Кроме того, Ирина Демиденко предупредила, что налоговики активизировали работу по исчислению налога на доходы при получении гражданином квартиры (дарении), в том числе от неблизких родственников, если гражданин сам не подает декларацию.

― Мы установили около 10 тыс физлиц, которые были обязаны подать декларации, но не исполнили их. После проведенной работы 5,5 тыс плательщиков подали декларации на 142 млн рублей. По остальным мы составили акты камеральных проверок на 77 млн рублей, ― пояснила она.

По данным УФНС по Новосибирской области по итогам кампании 2022 года в налоговую поступило 341 тыс деклараций (+43 тыс). Из них 39 тыс (+1,1 тыс) обязаны подавать декларации в силу законодательства (нотариусы, ИП и т.д.). К доплате в бюджет физлица продекларировали 2,7 млрд рублей (+731 млн руб). Ключевой источник дохода, который указывается в декларациях: доходы от продажи недвижимого имущества ― 698 млн руб (35% от суммы), доходы ИП ― 607 млн руб (31%), доходы полученные за пределами РФ ― 322 млн руб (16%)

 

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области растет количество миллионеров и миллиардеров. 

Фото pixabay ―  Tumisu

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Рубрики : Финансы Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : налоговый вычет декларация о доходах


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