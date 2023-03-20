В России создадут специальный банк для торговли сельхозпродукцией

Минсельхоз РФ подготовил проект указа президента «О специальном порядке открытия расчетных счетов в небанковских кредитных организациях — центральных контрагентах иностранными покупателями сельскохозяйственной продукции», согласно которому определен механизм экспорта сельхозпродукции, прежде всего зерна, за рубли. Ознакомиться с ним можно на сайте.

В соответствии с нововведением, покупатели смогут рассчитаться за зерно из РФ через один уполномоченный банк. Речь идет о банке «Национальный клиринговый центр». Чтобы принимать и производить расчеты, будут открывать специальные счета в рублях и валюте. Валютные платежи будут конвертировать на биржевых торгах. Получив рубли, будут вести расчеты от имени покупателя с поставщиками из РФ.

При этом отмечается, что НКЦ имеет право открывать подобного рода счета без личного присутствия представителя иностранного покупателя, а также не допускается приостановление операций по таким спецсчетам и арест или списание средств, которые не связаны с исполнением обязательств с оплатой по контракту на поставку сельхозпродукции.

Уточняется, что «зерновой» указ направлен на то, чтобы освободить платежи за аграрный экспорт и логистику от санкционного давления со стороны Запада.

— Предлагаемый механизм не является исключительным, экспортеры могут продолжать расчеты в валюте, как это происходит сейчас. Вопрос использования национальных валют стран-импортеров не стоит, это скорее защитный механизм при ужесточении санкций на традиционные внешнеторговые расчеты. Мы чувствуем системное давление по этому вопросу, несмотря на многократные громогласные заявления об обратном, — сообщил «Интерфаксу» председатель Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин.

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