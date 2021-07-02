ПЛП снова ищет подрядчика для строительства ливневки

Правительство области снова объявило торги по выбору подрядчика на строительство канализационного коллектора ливневых сточных вод в «Промышленно-логистическом парке» Новосибирской области. Речь идет о второй очереди строительства.

Стартовая стоимость контракта — 235 млн рублей.

Как уточняется в конкурсной документации, второй этап второй очереди коллектора предназначен для отвода очищенных поверхностных сточных вод с участка площадки «А» ПЛП с врезкой в существующий напорный коллектор первой очереди для последующего сброса в реку Чик. Работа должна быть выполнена до конца ноября 2021 года.

Напомним, это вторая попытка выбрать подрядчика для строительства ливневки в ПЛП. Первый тендер был объявлен в мае. Стартовая цена составляла 245 млн руб. На конкурс подали заявки 4 компании: ООО ПСК «Вектор», ООО «ГазэнергостройСибирь», ООО «Ямское поле» и ООО «Теплогазстрой». Заявки ПСК «Вектор» и «Теплогазстрой» были допущены к торгам. В итоге победителем была признана ПСК «Вектор», предложившая выполнить работы за 192 млн руб. Однако, в начале июня стало известно, что компания уклонилась от заключения контракта.

На минувшей неделе глава АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов» отмечал, что в развитие инфраструктуры ПЛП в этом году планируется вложить более 500 млн рублей, в том числе в строительство межплощадочных дорог. В планах на перспективу — строительство подстанции на 40 МВт.