ПЛП снова ищет подрядчика для строительства ливневки

Правительство области снова объявило торги по выбору подрядчика на строительство канализационного коллектора ливневых сточных вод в «Промышленно-логистическом парке» Новосибирской области. Речь идет о второй очереди строительства.
Стартовая стоимость контракта — 235 млн рублей.
Как уточняется в конкурсной документации, второй этап второй очереди коллектора предназначен для отвода очищенных поверхностных сточных вод с участка площадки «А» ПЛП с врезкой в существующий напорный коллектор первой очереди для последующего сброса в реку Чик. Работа должна быть выполнена до конца ноября 2021 года.
На минувшей неделе глава АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов» отмечал, что в развитие инфраструктуры ПЛП в этом году планируется вложить более 500 млн рублей, в том числе в строительство межплощадочных дорог. В планах на перспективу — строительство подстанции на 40 МВт.
Фото: скрин видео на Youtube автор: Invest in Novosibirsk
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