Чтобы вернуть свой грузовик, жителю Новосибирска пришлось заплатить 100 тысяч

Житель Новосибирска вернул свой грузовой автомобиль после того, как погасил задолженность. Организации-взыскателю он задолжал 100 тысяч рублей. Мужчина долго игнорировал требования, пока в ситуацию не вмешались судебные приставы.

— Приставы выехали по месту жительства неплательщика, где арестовали его грузовой автомобиль Toyota ToyoAce 2000 года и передали взыскателю на ответственное хранение, — рассказали в УФССП по Новосибирской области.

Такой поворот событий не входил в планы должника. Оставшись без грузовика, мужчина в короткие сроки погасил задолженность.

Ранее редакция сообщала о том, что житель Новосибирска заплатил полмиллиона, чтобы не лишиться своей Toyota Camry. Через пару часов после того, как приставы эвакуировали его «ласточку», мужчина оплатил долг.