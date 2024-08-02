Избитый отчимом 10-месячный младенец умер в больнице Новосибирска

Врачи не смогли спасти 10-месячного мальчика, пострадавшего от рук жестокого отчима. Ребенок поступил в больницу в очень тяжелом состоянии, находился в коме. Его крошечный организм не смог справиться с такими тяжкими травмами. Несколько дней назад малыш умер.

Напомним, чудовищная история произошла в Первомайском районе города.

По версии следствия, 12 июля в одной из квартир мужчина, пытаясь успокоить малолетнего сына своей сожительницы, приподнял ребенка и ударил головой об пол. Все это происходило вечером, когда младенцу было уже пора спать.

Мать обнаружила, что ребенок без сознания только утром следующего дня. Мальчика госпитализировали, но медики сразу говорили, что было упущено драгоценное время.

― Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Задержанному предъявлено обвинение и по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в СК по Новосибирской области.

Теперь, с учетом новых обстоятельств, статья будет переквалифицирована на более тяжкую. Отчиму-садисту грозит реальный срок лишения свободы.

Органы системы профилактики взяли на контроль мать погибшего ребенка. У женщины есть еще двое малолетних детей, на которых она получает алименты от их биологических отцов.