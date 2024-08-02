В Новосибирске ищут подрядчика для подготовки проекта берегоукрепления села Красный Яр

Администрация Ордынского района Новосибирской области объявила конкурс по выбору подрядчика для подготовки проектно-сметной документации на строительство берегоукрепительных сооружений в районе села Красный Яр. Работа будет проводиться в рамках областной госпрограммы «Охрана окружающей среды». Стартовая цена контракта — 9,4 млн рублей.

Судя по тендерной документации, речь идет о проектировании нового берегоукрепительного сооружения на участке протяженностью 3 км с высотой берега от 3 до 6 метров. Подрядчик должен будет провести инженерно-геологические (в т.ч. карьеров грунта), инженерно-гидрометеорологические, инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания. При необходимости он должен предусмотреть археологическое обследование (разведку) земель, а также определить стоимость работ по берегоукреплению. Также подрядчик должен определить необходимость сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется проводить берегоукрепление.

Провести эти работы и подготовить необходимую документацию подрядчик должен до конца 2024 года.

Напомним, в 2022-2023 годах Новосибирская область не смогла освоить федеральные деньги, выделенные на проект по берегоукреплению в Красном Яру. Речь идет о сумме 136 млн рублей.

— Это давняя история. Проект берегоукрепления был разработан еще в 2017 году, но за 6 лет так и не реализован, в том числе из-за несвоевременного принятия управленческих решений, — комментировала аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Елена Саблина. — Субсидии из федерального бюджета на 2022-2023 годы на сумму 136 млн рублей не были использованы. Средства областного и местного бюджета (687 тысяч рублей), запланированные на корректировку стоимости проекта, не освоены, так как работы планировалось проводить с нарушением принципов эффективности: не учитывались все необходимые корректировки проекта.

Она отмечала, что для корректировки документации сейчас необходимо около 9 млн рублей, а также сообщала, что эти средства заложены в бюджет области на 2024 год.

Замминистра природных ресурсов Новосибирской области Юрий Марченко пояснял, что ведется работа по устранению технических замечаний по проекту, а также решается вопрос с привлечением федерального финансирования. По его словам, этот вопрос обсуждался в начале 2024 года в Минприроды РФ.

Напомним, тему берегоукрепления села Красный Яр только депутаты регионального парламента Новосибирской области рассматривают более 10 лет, и до сих пор ее решение не сдвинулось с мертвой точки. Разработанный проект стоимостью более 240 млн рублей прошел экспертизу, но не может войти в федеральную программу, а берега продолжают обрушаться. Местные власти в 2023 году предложили аварийное решение проблемы, которое позволит жителям села дождаться федерального финансирования масштабной программы. Депутаты планировали проработать вопрос финансирования работ на критических участках в Красном Яру на 2024 год.

Ранее редакция сообщала о том, что аграрии отодвигают поля от водохранилища из-за опасных берегов. Вода «съедает» около двух метров земли в год.