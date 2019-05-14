Половина объектов БКАД еще не имеет подрядчиков

— Область неплохо стартовала в этом году в части реализации проектов программы «Безопасные и качественные дороги» (БКАД). С одной стороны, можно признать, что на многих объектах работы начаты намного раньше, чем в прошлом году. В лучшую сторону изменилась ситуация в Новосибирске, где к работам приступили в начале апреля. С другой, многим муниципалитетам стоит подтянуться. Почти половина объектов БКАД не имеют своих подрядчиков и заключенных договоров, — констатировал на пресс-конференции губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

— В этом году благоприятные климатические условия более наглядно демонстрируют некоторые наработки наших коллег, — добавил Травников.

Он отметил, что в прошлом году эта ситуация не сильно бросалась в глаза, так как учитывались сложные погодные условия, в которых приходилось работать, поздняя весна, из-за которых произошло смещение графиков строительства и ремонта.

Тем не менее, он подчеркнул, что тема БКАД находится на особом контроле и все объекты дорожного строительства и ремонта, вошедшие в программу 2019 года, будут завершены в срок.

— Спрос достаточно жесткий, чтобы учесть это в последующие периоды. Программа БКАД действует до 2024 года. Нам нужно привести в порядок почти 500 км дорог, —напомнил губернатор.

По информации минтранса Новосибирской области, только в рамках программы «БКАД» в 2019 году запланировано к ремонту 95 объектов.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области