Вандалы вновь разрушили скульптуру Василия Теркина в Новосибирске

В Новосибирске очередной акт вандализма. Второй раз за год в сквере на улице Свечникова в Калининском районе неизвестные разрушили памятник Василию Теркину — у него повреждена нога.

— Сегодня неизвестные лица разломали памятник Василию Тёркину в сквере на ул. Свечникова. Все службы города оповещены о произошедшем, — говорится в группе «Жилмассив «Родники- Новосибирск» ВКонтакте.

Памятник в очередной раз увезли на реставрацию.

Жители жилмассива в соцсетях бурно обсуждают повреждение памятника.

Опять??? Варвары!!

Вот вам и день защиты детей)

Ничего святого не осталось… отсутствие воспитания и знания истории..

Горожане предполагают, что виновниками могут быть дети, которые часто встают на памятник.

Напомним, минувшей зимой скульптура уже попадала в поле зрения вандалов. У нее были оторвана правая нога. Отреставрированного Василия Теркина вернули на прежнее место в преддверии Дня Победы.

Скульптура литературному герою поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» была установлена в сквере на улице Свечникова в 2015 году.

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