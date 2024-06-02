Вандалы вновь разрушили скульптуру Василия Теркина в Новосибирске

В Новосибирске очередной акт вандализма. Второй раз за год в сквере на улице Свечникова в Калининском районе неизвестные разрушили памятник Василию Теркину — у него повреждена нога.
— Сегодня неизвестные лица разломали памятник Василию Тёркину в сквере на ул. Свечникова. Все службы города оповещены о произошедшем, — говорится в группе «Жилмассив «Родники- Новосибирск» ВКонтакте.
Памятник в очередной раз увезли на реставрацию.
Жители жилмассива в соцсетях бурно обсуждают повреждение памятника.
Горожане предполагают, что виновниками могут быть дети, которые часто встают на памятник.
Напомним, минувшей зимой скульптура уже попадала в поле зрения вандалов. У нее были оторвана правая нога. Отреставрированного Василия Теркина вернули на прежнее место в преддверии Дня Победы.
Скульптура литературному герою поэмы Александра Твардовского «Василий Теркин» была установлена в сквере на улице Свечникова в 2015 году.
Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирцы погрызли стены подъезда в жилом доме.
Источник фото: группа «Жилмассив «Родники- Новосибирск» ВКонтакте
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